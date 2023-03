How to find lost or stolen phone: डिजिटल दुनिया में परिवार और दोस्तों से कनेक्ट रहने का सबसे आसान तरीका है स्मार्टफोन। और अगर आपका स्मार्टफोन खो जाए तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब फोन सिर्फ कॉल करने या SMS भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह एक अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपका Smartphone खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे कैसे ढूंढे? हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जिसके जरिए आप अपने खोए या चोरी हुए स्मार्टफोन को ढूंढ सकते हैं।

भारत सरकार के टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एक नई वेबसाइट Central Equipment Identity Register (CEIR) लॉन्च की है। जिसके जरिए यूजर्स आसानी से किसी खोए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन की शिकायत IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकते हैं। CEIR की वेबसाइट पर यूजर्स चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक कराने के अलावा, वापस मिले मोबाइल को अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स किसी सेकंड-हैंड स्मार्टफोन के बारे में भी इस वेबसाइट से जानकारी पा सकते हैं।

CEIR की वेबसाइट के अलावा एक फ्री ऐंड्रॉयड और iOS ऐप KYM (know your mobile) भी है जो आपके स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी दे सकता हैं। इस ऐप से यूजर्स फोन के IMEI नंबर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर का नाम, मॉडल नंबर और डिवाइस टाइप जैसी जानकारी ली जा सकती है। इस सबके लिए आपको सिर्फ फोन के IMEI नंबर और उस फोन का होनी जरूरी है जिस पर OTP आएगा। बता दें कि IEMI नंबर फोन के बॉक्स के अलावा हैंडसेट पर *#06# डायल करके हासिल किया जा सकता है।

CEIR की वेबसाइट पर चोरी या खोए हुए फोन कैसे रिपोर्ट करें? (How to report a stolen or lost phone on the CEIR website?)

फिलहाल CEIR सर्विस सभी 37 राज्यों (केंद्र शासित प्रदेश समेत) में उपलब्ध है। चोरी हुए या खो चुके स्मार्टफोन की रिपोर्ट के लिए आपके पास फोन में लगे हुए सिम कार्ड का मोबाइल नंबर, फोन का IMEI नंबर और मोबाइल बिल जैसी जानकारी होना जरूरी है।

इसके अलावा, आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत दर्ज करानी होगी। क्योंकि फोन को ब्लॉक करने के लिए पुलिस में दी गई शिकायत की डिजिटल कॉपी की जरूरत होगी। इसके साथ ही स्मार्टफोन के मालिक की जानकारी की भी जरूरत होगी। जब आप CEIR की वेबसाइट पर स्मार्टफोन को ब्लॉक करते हैं तो यह सेंट्रल डेटाबेस पर ब्लॉकलिस्ट हो जाएगा और कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

वापस मिले फोन को कैसे अनब्लॉक करें (How to unblock a found mobile?)

अगर आपको अपना चोरी या फिर खोया हुआ मोबाइल वापस मिल गया है तो आप CEIR की वेबसाइट पर Reuest ID, मोबाइल नंबर और अनब्लॉक करने का कारण देकर अनब्लॉक कर सकते हैं। बिना अनब्लॉक किए हुए डिवाइस डिसेबल ही रहेगा और आपके किसी काम का साबित नहीं होगा।