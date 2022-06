कई बार हम अपने ईमेल अकाउंट को इस्तेमाल ना करने का फैसला लेते हैं। इसकी वजह जॉब बदलना या व्यक्तिगत कारण हो सकता है। वजह चाहें जो भी हो लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने Gmail Account के डेटा का पूरा बैकअप Takeout फीचर के साथ ले सकते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियमित तौर पर भी अपने जीमेल अकाउंट का बैकअप समय-समय पर ले सकते हैं।

ध्यान रहे कि कंपनी के अकाउंट का बैकअप कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी ने Takeout फीचर डिसेबल किया हो। और थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करने से पहले अपनी कंपनी की पॉलिसी जरूर पता कर लें।

How to Back up your Gmail (अपने Gmail का बैकअप ऐसे लें)

स्टेप 1. सबसे पहले myaccount.google.com पर जाएं

स्टेप 2. अब Privacy & personalization सेक्शन में ‘Manage your data & personalization’ पर क्लिक करें

स्टेप 3. स्क्रॉल डाउन करके ‘Download or delete your data’ पर जाएं और इसके बाद ‘Download your data’ पर क्लिक करें

स्टेप 4. इसके बाद आपको Google Takeout पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ अपने Gmail डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले पेज पर दिख रहे Deslect all ऑप्शन पर क्लिक करें

स्टेप 5. ‘Select data to include’ ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन करके Mail ऑप्शन पर जाएं और बॉक्स पर टिक करें

स्टेप 6. बॉक्स टिक करने के बाद आपको दो बटन दिखेंगे। पहला ‘Multiple formats’ — इस पर क्लिक करके आप यह देख पाएंगे कि आपका डेटा किस फॉरमेट में डाउनलोड होगा। और दूसरे ‘All mail data included’ — पर क्लिक करके आप जरूरत के मुताबिक, अलग-अलग कैटिगिरी के डेटा को डाउनलोड कर पाएंगे।

स्टेप 7. स्क्रॉल डाउन करें और ‘Next step’ पर क्लिक करें

स्टेप 8. अब यहां आपको डेटा को रिसीव करने के तरीके का विकल्प मिलेगा और ‘Delivery method’ के नीचे बने ऐरो पर क्लिक कर आप ऑप्शन देख पाएंगे। इनमें डाउनलोड लिंक को ईमेल करने या फिर आपकी Drive, Dropbox, OneDrive या Box में डेटा ऐड करने के विकल्प शामिल होंगे।

स्टेप 9. इसके अलावा आपके पास सिर्फ एक बार या फिर हर दो महीने में एक्सपोर्ट करने और फाइल टाइप व साइज़ चुनने का विकल्प रहेगा। अगर फाइल साइज़ आपके अधिकतम साइज़ से ज्यादा होगा तो इसे मल्टीपल फाइल्स में बांट दिया जाएगा और 2 GB से ज्यादा बड़ी कोई भी फाइल zip64 कंप्रेशन फॉरमेट का इस्तेमाल करेगी। अपना चुनाव करने के बाद ‘Create export’ पर क्लिक करें।

स्टेप 10. इसके बाद एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट में कुछ घंटे या दिन लग सकते हैं। आप ‘Cancel export’ या ‘Create another export’ पर भी क्लिक कर सकते हैं।