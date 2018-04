किसी और ने किया है आपके जीमेल का इस्तेमाल, ऐसे करें आसानी से चेक

जीमेल का इस्तेमाल लोग अपने जरूरी डेटा को शेयर करने में करते हैं। अगर किसी का जीमेल अकाउंट हैक हो जाए तो उसके साथ क्या-क्या हो सकता है, इसका अंदाजा तो शायद ही लगाया जा सके। हम आपको इससे बचने का तरीका जरूर बता सकते हैं ताकि आपके साथ भविष्य में किसी बुरी घटना से बचा जा सके। आइये हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके जीमेल अकाउंट को कब, कहां और किसने इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतना ही नहीं यह भी पता चल जाएगा कि कितनी देर आपके जीमेल का इस्तेमाल किया गया है। सबसे खास बात कि इसकी कोई फीस नहीं देनी है मतलब यह बिल्कुल फ्री है। जीमेल में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीमेल अकाउंट की डिटेल्स निकाल सकते हैं।

सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे की तरफ आना है। सबसे नीचे राइट साइड में छोटा सा डिटेल्स (Details) लिखा हुआ दिखाई देगा। अब डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट को किस लोकेशन से, किस समय और कितने समय तक इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ब्राउजर और आईपी ऐड्रेस भी दिखेगा। आप अपने ऑफिस और घर के आईपी से मिलाकर देख सकते हैं कि कहीं और से आपका अकाउंट यूज तो नहीं हुआ।

इस एक्टिविटी विंडो के ऊपर “Sign Out All Other Sessions” का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो अपने जीमेल को लॉग आउट कर सकते हैं। यहां क्लिक करते ही जहां भी आपका जीमेल चल रहा होगा सभी जगह से लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पासवर्ड बदलकर लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपके अलावा और कौन आपके जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है।

