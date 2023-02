Honor x8a स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स

Honor x8a launched: ऑनर ने 9 फरवरी 2023 को ब्रिटेन, मलेशिया और UAE में अपना नया स्मार्टफोन Honor X8a लॉन्च कर दिया। कंपनी के लेटेस्ट अफॉर्डेबल फोन में ऑनर एक्स8ए वाले ही स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। फोन में 6GB रैम, 8GB रैम के साथ 128 जीबी नॉन-एक्सपेंडेबल इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट में 6.7 इंच फुलएचडी+ LCD डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए Honor बजट फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स औऱ फीचर्स के बारे में सबकुछ… Honor X8a Price ऑनर एक्स8ए स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को ब्रिटेन में 220 यूरो (करीब 19,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है। फिलहाल ब्रिटेन में केवल बेस वेरियंट ही खरीदने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, मलेशियाई ग्राहकों को 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरज ऑप्शन खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसकी कीमत 999RM (करीब 19,200 रुपये) है। जल्द ही UAE में भी फोन के प्री-ऑर्डर शुरू होने की उम्मीद है। 14 फरवरी से पहले ऑनर एक्स8ए को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को ऑनर बैंड 6 फ्री मिलेगा। मलेशिया में ऑनर एक्स8ए को कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट से मिडनाइट ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर और स्यान लेक कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन को जल्द ही दूसरे ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। Honor X8a specifications ऑनर के लेटेस्ट एंट्री-लेवल डिवाइस में मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन को 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। स्मार्टफोन एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट नहीं करता। कैमरे की बात करें तो ऑनर एक्स8ए में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.9 और ऑटोफोकस के साथ 100 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मौजूद हैं। फोन में आगे की तरफ सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Honor X8a स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Magic UI 6.1 दिया गया है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

