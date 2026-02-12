Honor X6d Launched: ऑनर ने यूएई में अपना नया 5G स्मार्टफोन Honor X6d लॉन्च कर दिया है। नए ऑनर 6एक्सडी स्मार्टफोन को पिछले साल (2025) चीन में लॉन्च हुए Honor Play 60A का रीब्रैंडेड वर्जन कहा जा रहा है। नए ऑनर एक्स6डी में एंट्री-लेवल स्पेसिफिकेशन्स दिए गए है ऑनर के इस नए हैंडसेट में 50MP रियर कैमरा, 4GB रैम, 5260mAh बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें कीमत व फीचर्स से जुड़ी सारी डिटेल…

Honor X6d Price

ऑनर एक्स6डी स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 509 AED (करीब 12,600 रुपये) है। फोन को मिडनाइट ब्लैक और ओशियन स्यान कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने भारत समेत अन्य बाजारों में डिवाइस की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

Honor X6d Specifications

ऑनर एक्स6डी में 6.75 इंच HD+ LCD स्क्रीन दी गई है। हैंडसेट में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है। फोन मे 4GB रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 15 बेस्ड MagicOS 9 के साथ आता है।

ऑनर के इस फोन को पावर देने के लिए 5260mAh बड़ी बैटरी दी गई है। फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है। हैंडसेट में वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। ऑनर के इस फोन में मोटे बेज़ल्स के साथ फ्रंट पर सेल्फी कैमरे के लिए एक वाटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच दी गई है। डिवाइस में रियर पर दांये कोने पर एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है।

फोटोग्राफी के लिए Honor X6d में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 50MP प्राइमरी रियर कैमरा है जो 30fps पर 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी है।

Lava Yuva Star 3 भारत में लॉन्च

लावा ने भारत में अपनी Yuva Series का नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। लावा युवा स्टार 3 कंपनी का लेटेस्ट हैंडसेट है। Lava Yuva Star 3 को कंपनी ने खासतौर पर पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है। लावा के इस सस्ते फोन में 5000mAh बड़ी बैटरी दी गई है और कंपनी लंबी बैटरी लाइफ मिलने का दावा कर रही है। नए Lava Yuvs Star 3 में 6.75 इंच एचडी+ डिस्प्ले, 13MP रियर कैमरे और IP64 रेटिंग जैसे फीचर्स हैं। आपको बताते हैं नए स्मार्टफोन की कीमत व खूबियों के बारे में विस्तार से…