कम दाम में लॉन्च हुआ 5200mAh बैटरी वाला Honor X6a स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स

Honor X6a Launched: ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन में 5200mAh बैटरी और 50MP प्राइमरी रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च

Honor X6a launched: ऑनर ने ब्रिटेन में अपना नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Honor X6a स्मार्टफोन में 128GB स्टोरेज, 6GB रैम और 50MP रियर कैमरे जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन में क्या-कुछ है खास। जानें इसकी कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Honor X6a स्पेसिफिकेशन्स ऑनर X6a में 6.56 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है। डिस्प्ले एचडी+ (720 x 1612 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20.15:9 है। X6a स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G36 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में 4 जीबी व 6 जीबी रैम विकल्प मिलता है। फोन में 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Honor X6a को पावर देने के लिए 5200mAh की बैटरी दी गई है जो 22.5W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Magic OS 7.1 के साथ आता है। Also Read पूरा बदल जाएगा ट्विटर, नहीं मिलेगा लाइट मोड, डार्क मोड की तैयारी में एलन मस्क ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.4 के साथ डेप्थ सेंसर के अलावा एक मैक्रो सेंसर भी मौजूद है। कैमरा पोर्ट्रेट मोड, टाइम-लैप्स, सुपर मैक्रो, HDR फोटो और 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग मोड सपोर्ट करता है। फोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। हैंडसेट में फेस रिकग्निशन फीचर दिया गया है। Also Read व्हाट्सऐप पर आया नया इंस्टेंट वीडियो फीचर, जानें इस्तेमाल करने का तरीका कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफोन में ड्यूल नैनो सिम कार्ड, 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 5.1, एनएफसी, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सिक्यॉरिटी के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। डिवाइस का डाइमेंशन

163.32 x 75.07 x 8.35mm और वजन 188 ग्राम है। Honor X6a कीमत और उपलब्धता ऑनर एक्स6ए स्मार्टफोन की ब्रिटेन में कीमत 129 GBP (13,600 रुपये) रखी गई है। यह फोन मिडनाइट ब्लैक, स्काई सिल्वर और स्यान लेक कलर में आता है। इस फोन को जल्द ही यूरोपीय देशों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोप से बाहर दूसरे बाजारों में फोन को लॉन्च किया जाएगा या नहीं।

