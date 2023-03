Honor ने चुपके से लॉन्च कर दिए दो नए स्मार्टफोन, 3 कैमरे और बड़ी डिस्प्ले

Honor Play 7T, Play 7T Pro Launched: ऑनर के नए स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। इन फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

ऑनर प्ले 7टी प्रो स्मार्टफोन लॉन्च

Honor Play 7T, Play 7T Pro Launched: Honor ने चीन में अपने दो नए स्मार्टफोन चुपके से लॉन्च कर दिए हैं। Honor Play 7T और Play 7T Pro कंपनी के नए डिवाइस हैं। ये दोनों हैंडसेट मार्च 2022 में लॉन्च हुए Honor Play 6T और Play 6T Pro के अपग्रेड हैं। ऑनर प्ले 7टी प्रो कंपनी के Honor X40i का रीब्रैंडेड वर्जन है। दोनों फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें नए ऑनर प्ले 7टी सीरीज के दोनों नए स्मार्टफोन की कीमत व सारी खूबियों के बारे में… Honor Play 7T specifications ऑनर प्ले 7टी में 6.74 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन 720 x 1,600 पिक्सल ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 12 OS बेस्ड Magic UI 6.1 के साथ आता है। ऑनर प्ले 7टी में 64 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। सिक्यॉरिटी के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन को पावर देने के लिए 6000mAh बैटरी है 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ऑनर प्ले 7टी का डाइमेंशन 167.48 x 76.85 x 8.27mm और वज़न 196 ग्राम है। Also Read गजब! 300 ₹ से कम में जियो, एयरटेल और वोडाफोन के सबसे सस्ते प्लान, कोई डेटा लिमिट नहीं, अनलिमिटेड कॉल Honor Play 7T Price ऑनर प्ले 7टी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1099 युआन (करीब 13,100 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 1299 युआन (करीब रुपये) है। फोन की प्री-बुकिंग चीन में शुरू हो गई है और इसकी बिक्री 4 अप्रैल से शुरू होगी। हैंडसेट को मैजिक नाइट ब्लैक, सिल्वर और चार्म ब्लू सी कलर में उपलब्ध कराया गया है। Also Read वनप्लस को झटका, लॉन्च से पहले ही लीक हो गए OnePlus Nord CE 3 Lite 5G के दाम Honor Play 7T Pro specifications ऑनर प्ले 7टी सीरीज के प्रो मॉडल में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। डिवाइस को पावर देने के लिए 4000mAh की बैटरी दी गई है जो 40W फास्ट चार्जिंग दी गई है। सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ऑनर प्ले 7टी प्रो में 6.74 इंच LTPS LCD पंच-होल स्क्रीन दी गई है जो फुलएचडी+ 2388 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। डिवाइस में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट दिया गया है। रैम 8 जीबी है। इनबिल्ट स्टोरेज के लिए 128 जीबी और 256 जीबी का विकल्प मिलता है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड Magic UI 6.1 के साथ आता है। फोन का डाइमेंशन 162.9 x 74.5 x 7.43mm और वज़न 175 ग्राम है। Honor Play 7T Pro Price ऑनर प्ले 7टी स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1499 युआन (करीब 17,900 रुपये) है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 1699 युआन (करीब रुपये) में आता है। फोन के प्री-ऑर्डर चीन में शुरू हो गए हैं। और इसकी बिक्री 4 अप्रैल से शुरू होगी। हैंडसेट को मैजिक नाइट ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन कलर में लिया जा सकता है। https://www.jansatta.com/blank.html

