5200mAh बड़ी बैटरी वाला Honor Play 40S लॉन्च, कम दाम में पावरफुल फीचर्स

Honor Play 40S Launched: ऑनर प्ले 40एस स्माार्टफोन 128GB स्टोरेज के साथ आता है। जानें नए ऑनर फोन की सारी खूबियां...

Edited by Naina Gupta Written by

ऑनर प्ले 40एस स्मार्टफोन चीन में लॉन्च

Honor Play 40S Launched: ऑनर ने चीन में अपनी Play 40 Series में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ऑनर प्ले 40एस कंपनी का नया फोन है। इस डिवाइस को 5200mAh बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन 480 प्लस प्रोसेसर और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरे जैसे फीचर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। आपको बताते हैं नए Honor Play 40S में क्या-कुछ है खास? जानिए हैंडसेट की कीमत व फीचर्स से जुड़ी सारी डिटेल… Honor Play 40S स्पेसिफिकेशन्स ऑनर प्ले 40एस स्मार्टफोन में 6.56 इंच स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन में TFT LCD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। डिस्प्ले का रेजॉलूशन (720 x 1612 पिक्सल) और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। कंपनी का कहना है कि इस डिस्प्ले के साथ यूजर्स का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी बेहतर रहेगा। Honor Play 40S स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read Jio New Plan: जियो का बड़ा धमाका! पहली बार प्रीपेड प्लान में नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, पूरी डिटेल डिवाइस को पावर देने के लिए ऑनर ने 5200mAh की बैटरी दी है। इस हैंडसेट में 5G, 4G, 3G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। ऑनर प्ले 40एस में ग्रेविटी सेंसर, कंपास, एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राहकों को इस बजट स्मार्टफोन में HONOR Histen साउंड इफेक्ट्स, टाइप-सी पोर्ट, यूएसबी 2.0 सपोर्ट और 3.5एमएम हेडफोन जैक जैसे फीचर्स मिलेंगे। ऑनर के इस स्मार्टफोन का वजन करीब 188 ग्राम है। Also Read Vivo V29e: 50MP सेल्फी कैमरे के साथ 28 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा वीवो का नया फोन, डिटेल Honor Play 40S कीमत व उपलब्धता ऑनर प्ले 40एस स्मार्टफोन को चीनी मार्केट में 999 युआन (करीब 11,400 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। डिवाइस को मिडनाइट ब्लैक और ग्रीन कलर में उपलब्ध कराया गया है। याद दिला दें कि इससे पहले ऑनर ने मई 2023 में प्ले 40 सीरीज के Play 40 5G स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया था। जुलाई 2023 में कंपनी ने Honor Play 40C से भी पर्दा उठाया था।

