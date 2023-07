Honor Play 40C: लॉन्च हुआ 5200mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, जानें दाम व सारे फीचर्स

Honor Play 40C Launched: ऑनर प्ले 40सी स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 480 Plus चिपसेट मिलता है।

ऑनर प्ले 40 सी स्मार्टफोन चीन में लॉन्च

Honor Play 40C Launched: ऑनर ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ऑनर प्ले 40सी कंपनी का नया स्मार्टफोन है। Honor के इस फोन में 6.56 इंच स्क्रीन, वॉटरड्रॉप नॉच और 5200mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Honor Play 40C काफी हद तक कंपनी के Honor Play 40 5G जैसा है, लेकिन इसमें कुछ बड़े फर्क हैं। जानें प्ले 40सी की कीमत व सारी खूबियों के बारे में… Honor Play 40C स्पेसिफिकेशन्स ऑनर प्ले 40C स्मार्टफोन में 6.56 इंच LCD वॉटरड्रॉप स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन एचडी+ रेजॉलूशन (1612 x 720 पिक्सल) ऑफर करती है और इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले का टच सैंपलिंग रेट 90 हर्ट्ज़ है। Honor Play 40C को पावर देने के लिए 5200mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। Honor Play 40C स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में रियर पर एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicOS 7.1 UI दी गई है। Also Read Google Pay UPI Lite: बिना PIN डाले फटाफट होगी ऑनलाइन पेमेंट, जानें तरीका कनेक्टिविटी के लिए प्ले 40सी स्मार्टफोन में ड्यूल सिम सपोर्ट, 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह हैंडसेट 3.5एमएम ऑडियो जैक के साथ आता है। स्मार्टफोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। डिवाइस की मोटाई 8.35mm और इसका वजन 188 ग्राम है। यह फोन स्लीक और लाइटवेट डिजाइन के साथ आता है। Also Read ऑनर प्ले 40C स्मार्टफोन कंपनी के प्ले 40 5G जैसा ही है। दोनों फोन में सबसे बड़ा फर्क कैमरे का है। प्ले 40सी में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा है जबकि प्ले 40 5जी में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर दिया गया है। Honor Play 40C कीमत और उपलब्धता ऑनर प्ले 40C स्मार्टफोन को मैजिक नाइट ब्लैक, इंक जेड ग्रीन और स्काई ब्लू कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है। फोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 899 युआन (करीब 10,300 रुपये) है।

