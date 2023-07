7250mAh बैटरी वाले Honor Pad X9 की भारत में एंट्री, जानें कीमत व सारे फीचर्स

Honor Pad X9 Launched: ऑनर पैड एक्स9 टैबलेट को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। Huawei के मालिकाना हक वाली Honor का यह भारत में नया बजट ऐंड्रॉयड टैबलेट है। नए Honor Pad X9 टैब में बड़ी डिस्प्ले और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है। नए टैब को देश में 15000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है। गौर करने वाली बात है कि ऑनर भारत में सितंबर में नई Honor X90 Series के लॉन्च के साथ कमबैक कर सकती है। कंपनी ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बताते हैं लेटेस्ट Pad X9 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… Honor Pad X9 कीमत ऑनर पैड एक्स9 टैबलेट को भारत में 15000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने इस टैबलेट को सिंगल स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया है। Pad X9 टैबलेट को भारत में 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ऑनर का यह टैबलेट स्पेस ग्रे कलर वेरियंट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 2 अगस्त से शुरू होगी। पैड एक्स9 को अभी ऐमजॉन इंडिया से प्री-बुक किया जा सकता है। Also Read Cheapest Mobile Phones: 1000 रुपये से कम में खरीदें सस्ते मोबाइल फोन, जानें दाम और फीचर्स Honor Pad X9 स्पेसिफिकेशन्स ऑनर पैड एक्स9 टैबलेट को मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ बनाया गया है। यह टैबलेट कर्व्ड सर्फेस डिजाइन में आता है और स्लिम है। इस टैबलेट का डाइमेंशन 6.9mm और वजन 495 ग्राम है। Also Read Honor का बड़ा कमबैक! 200MP कैमरे वाला Honor 90 आ रहा भारत, जानें क्या-कुछ होगा खास Honor Pad X9 में 11.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो 2K रेजॉलूशन (2000 x 1200 पिक्सल) ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। ऐंड्रॉयड टैबलेट के लिहाज से इसमें पतले बेज़ल मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि डिवाइस का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 86 प्रतिशत है। टैबलेट 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। फोन में डिस्प्ले पर 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऑनर के इस टैबलेट में बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। ऑनर पैड एक्स9 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 610 GPU दिया गया है। इस टैबलेट को 128 जीबी स्टोरेज और 4 जीबी रैम के साथ लॉन्च किया गया है। फोन में 3 जीबी तक वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है। पैड एक्स9 में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। डिवाइस को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicUI 7.1 के साथ लॉन्च किया गया है। यूजर्स को इस टैबलेट में मल्टी-विंडो, फ्लोटिंग विंडोज जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस टैबलेट में Google Kids Space भी दिया गया है। बैटरी की बात करें तो ऑनर के इस फोन को पावर देने के लिए 7250mAh की बैटरी दी गई है। इस टैबलेट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है। इस टैब में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ब्लूटूथ,, वाई-फाई जैसे फीचर्स मिलते हैं।

