7250mAh बैटरी वाले Honor Pad X8 Pro से उठा पर्दा, इस डिवाइस में हैं 6 स्पीकर्स

Honor Pad X8 Pro Launched: ऑनर पैड एक्स8 प्रो टैबलेट को 256 जीबी तक स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। जानें इसमें क्या है खास…

ऑनर पैड एक्स8 प्रो टैबलेट से उठा पर्दा

Honor Pad X8 Pro Launched: ऑनर ने चीन में अपना नया टैबलेट ऑनर पैड एक्स8 प्रो लॉन्च कर दिया है। नया Honor Pad X8 Pro टैबलेट तीन रैम व दो स्टोरेज वेरियंट में आता है। टैबलेट में 11.5 इंच डिस्प्ले, 7250mAh बैटरी और ऐंड्रॉयड 13 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Honor के इस नए टैब को तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। आपको बताते हैं नए पैड एक्स8 प्रो की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Honor Pad X8 Pro कीमत ऑनर पैड एक्स8 प्रो के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को चीन में 1,099 युआन (करीब 12,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,199 युआन (करीब 13,700 रुपये), 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,399 युआन (करीब 15,900 रुपये) है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वाले टॉप-ऐंड वेरियंट को 1,599 युआन (करीब 18,200 रुपये) में लिया जा सकता है। यह टैबलेट स्टारी ग्रे, स्काई ब्लू और कोरल पर्पल कलर ऑप्शन में आता है। Honor Pad X8 Pro स्पेसिफिकेशन्स लेटेस्ट ऑनर पैड एक्स8 प्रो में 11.5 इंच TFT LCD डिस्प्ले है जो 2K (2,000 x 1,200 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 4G प्रोसेसर दिया गया है। ऑनर के इस टैबलेट में 8 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। डिवाइस को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicOS 7.1 के साथ पेश किया गया है। Also Read 1.7 बिलियन डॉलर डील: 5G उपकरणों के लिए Nokia और Jio की पार्टनरशिप फोटो और वीडियो कैप्चर करने के लिए Honor Pad X8 Pro में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। ऑनर ने अपने इस नए टैबलेट में हाई-क्वॉलिटी ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए 6 स्पीकर्स दिए हैं। Also Read आ गया 6000mAh बैटरी वाला Huawei Nova Y71 स्मार्टफोन, जानें कीमत व सारी खूबियां ऑनर पैड एक्स8 प्रो में वाई-फाई 5, 802.11 a/b/g/n/ac और ब्लूटूथ 5.1 कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। यह टैबलेट यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है। टैब में एम्बियंट लाइट सेंसर, एक्सीलेरोमीटर और ग्रेविटी सेंसर मिलते हैं। इस टैबलेट में 7250mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि, अभी तक चार्जिंग स्पीड का खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। टैबलेट का डाइमेंशन 267.3×167.4×6.9 mm और वज़न 495 ग्राम है।

