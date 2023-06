22 जून को भारत आ रहा Honor Pad X8 टैबलेट, दाम होगा 12000 रुपये से कम

Honor Pad X8 Launching in India: ऑनर पैड एक्स8 टैबलेट 22 जून को भारत में एंट्री करेगा। जानें ऑनर पैड एक्स8 में क्या-कुछ है खास…

ऑनर पैड एक्स8 टैबलेट 22 जून को देगा भारत में दस्तक

Honor Pad X8 india Launch: ऑनर ने सितंबर 2022 में Honor Pad X8 टैबलेट लॉन्च किया था। ऑनर पैड एक्स8 अब भारत में दस्तक देने को तैयार है। कंपनी ने ऐमजॉन इंडिया पर नए टैबलेट की लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा कर दिया है। Honor के इस टैबलेट को Amazon Specials के तहत लिस्ट किया गया है। ऐमजॉन पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Honor Pad X8 भारत में 22 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। हैंडसेट के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 11,999 रुपये होगी। इसके अलावा टैबलेट के साथ एक फ्री ऑनर फ्लिप कवर भी मिलेगा। अभी भारत में 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को उपलब्ध कराने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। Honor Pad X8 Specifications ऑनर पैड एक्स8 में 10.1 इंच LCD डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन (1920 x 1200 पिक्सल) है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 और पिक्सल डेनसिटी 224PPI है। टैबलेट का डाइमेंशन 40.2 × 159 × 7.55mm और वज़न 460 ग्राम है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 80.6 प्रतिशत है। डिस्प्ले मल्टी-टच क्षमता के साथ आता है। हैंडसेट में 6 जीबी तक रैम व 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Also Read 256GB स्टोरेज वाले Xiaomi Pad 6 की आज पहली सेल, मिलेगी 6000 रुपये तक बंपर छूट ऑनर के इस टैबलेट में पावरफुल ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर दिया गया है। टैबलेट की स्टोरोज के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ऑनर पैड एक्स8 टैबलेट ऐंड्रॉयड 10 बेस्ड Magic UI 4.0 के साथ आता है। इस डिवाइस को ऐल्युमिनियम बॉडी के साथ पेश किया गया है। इस टैब में Honor Histen साउंड इफेक्ट्स मिलता है। Also Read सैमसंग, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन, इनमें है 200MP कैमरा कनेक्टिविटी के लिए Honor Pad X8 में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस और ए-जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टैबलेट को पावर देने के लिए 5100mAh की बैटरी दी गई है जिसे लेकर दावा है कि यह 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी।

