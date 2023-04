डाइमेंसिटी 8020 चिपसेट वाला दुनिया का पहला टैबलेट Honor Pad V8 लॉन्च, जानें कीमत

Honor Pad V8 launched: ऑनर पैड वी8 को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। यह टैबलेट 13 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ आता है।

ऑनर पैड वी8 टैबलेट लॉन्च

Honor Pad V8 launched: Honor ने अपना नया टैबल्ट ऑनर पैड वी8 बाजार में लॉन्च कर दिया है। चीनी कंपनी ने दिसंबर 2022 में Honor Pad V8 Pro को डाइमेंसिटी 8100 चिपसेट के साथ लॉन्च किया था। अब नए Honor Pad V8 से कंपनी ने पर्दा उठाया है। ऑनर का यह नया स्मार्टफोन 2.5K रेजॉलूशन, 7250mAh बैटरी और 13 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जानें ऑनर पैड वी8 के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से… Honor Pad V8 Specifications ऑनर पैड वी8 में 11 इंच एलसीडी पैनल दिया गया है जो 2.5K (2560 x 1600 पिक्सल)रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर दिया गया है। Honor Pad V8 कंपनी का पहला टैबलेट है जो D8020 चिपसेट के साथ आता है। Honor Pad V8 टैबलेट 5 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ आता है। इस टैबलेट में रियर पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह पैड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और एलईडी फ्लैश के साथ आता है। टैबलेट में चार स्पीकर भी दिए गए हैं। Also Read 6000mAh की बैटरी वाले नए स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व फीचर्स ऑनर पपैड वी8 को पावर देने के लिए 7250mAh की बैटरी दी गई है जो 22.5W चार्जिंग सपोर्ट करती है। टैबलेट वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। ऑनर पैड वी8 एक स्लिम डिजाइन वाला हल्का टैबलेट है। इसकी मोटाई 7.35 मिलीमीटर और वज़न 485 ग्राम है। लेटेस्ट डिवाइस को नए नाम और नए चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है और इसमें सारे स्पेसिफिकेशन्स अगस्त 2021 में लॉन्च हुए Honor Tab V7 Pro वाले ही हैं। Also Read IPL 2023 के बाद अब जियोसिनेमा पर उपलब्ध होगा HBO कॉन्टेन्ट, साइन हुई नई डील Honor Pad V8 price ऑनर पैड वी8 को चीन में दो ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,799 युआन (करीब 21,200 रुपये) है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,899 युआन (करीब 22,400 रुपये) में लॉन्च किया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

