स्टायलिश डिजाइन और 512GB तक स्टोरेज वाले Honor MagicPad 13 से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स

Honor MagicPad 13 launched: ऑनर मैजिकपैड 13 टैबलेट को 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है।

ऑनर मैजिकपैड 13 टैबलेट चीन में हुआ लॉन्च

Honor MagicPad 13 Launched: ऑनर ने अपना नया प्रीमियम टैबलेट MagicPad 13 लॉन्च कर दिया है। चीन में आयोजित एक इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा लेटेस्ट Honor Magic V2 फोल्डेबल फोन की हुई। इसी इवेंट में कंपनी ने ऑनर मैजिकपैड 13 से भी पर्दा उठा दिया। नया ऑनर टैबलेट स्टायलिश डिजाइन के साथ आता है और इसमें पुराना स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है। जानें ऑनर मैजिकपैड 13 की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Honor MagicPad 13 फीचर्स ऑनर के नए प्रीमियम टैबलेट मैजिकपैड 13 में Honor 90 Series वाली डिजाइन मिलती है। इस टैबलेट में ऑनर 90 जैसे ही कैमरा मॉड्यूल और फ्रंट बेज़ल दिए गए हैं। लेटेस्ट मैजिकपैड 13 में 13 इंच 2.8K अल्ट्रा-क्लियर IMAX Enhanced डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले 144 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत तक है। स्क्रीन HDR10 सपोर्ट करती है और कंपनी का कहना है कि टैबलेट में शानदार मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑनर के इस टैबलेट की मोटाई 6.4mm और वजन 660 ग्राम है। Honor MagicPad 13 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट दिया गया है। यह प्रोसेसर 5nm पर बेस्ड है और अधिकतर काम आसानी से हैंडल कर सकता है। ऑनर के इस टैबलेट में 8 जीबी, 12 जीबी और 16 जीबी रैम का विकल्प मिलता है। इस डिवाइस में 256 व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Also Read नथिंग और वनप्लस के दो प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा मैजिकपैड 13 टैबलेट बाजार में लॉन्च हुआ पहला ऐसा टैबलेट है जो बेयर-ईयर 3D spatial audio के साथ आता है। डिवाइस में दिए गए 8 स्पीकर के साथ बिना ईयरफोन प्लग-इन करे यूजर्स spatial audio का मजा ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicOS 7.2 पर चलता है। ऑनर ने इस डिवाइस में Honor Docs जैसे ऐप्स भी दिए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट Office Suite की तरह ही काम करता है। Also Read Nothing Phone 2, OnePlus Nord 3 सहित भारत में लॉन्च हुए Oppo, iQOO, Samsung के धांसू स्मार्टफोन, डिटेल Honor MagicPad 13 कीमत ऑनर मैजिकपैड 13 स्मार्टफोन 12 जुलाई 2023 से चीन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इस डिवाइस की बिक्री आधिकारिक तौर पर 20 जुलाई से शुरू होगी। टैबलेट को तीन वेरियंट में लॉन्च किया गया है। ऑनर मैजिकपैड 13 के 8GB+256GB 449 डॉलर (करीब 36,800 रुपये) है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 494 डॉलर (करीब 40,500 रुपये) है। वहीं 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 554 डॉलर (करीब 45,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram