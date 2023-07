Honor Magic V2: लॉन्च हुआ अब तक का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन, इसमें है 7.92 इंच डिस्प्ले

Honor Magic V2 स्मार्टफोन को 6.43 इंच एक्सटीरियर डिस्प्ले, 50MP कैमरे के साथ लॉन्च किया है।

ऑनर मैजिक V2 फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च

Honor Magic V2 Launched: Honor ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन HONOR Magic V2 चीन में लॉन्च कर दिया है। ऑनर का कहना है कि डिवाइस बहुत स्लिम और वज़न में एकदम हल्का है। ऑनर मैजिक वी2 फोल्डेबल फोन है और इसकी डिजाइन, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले व यूजर एक्सपीरियंस को अपग्रेड किया गया है। ऑनर के इस स्मार्टफोन का वज़न 231 ग्राम और मोटाई 9.9mm है। आपको बताते हैं नए ऑनर मैजिक वी2 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में विस्तार से… HONOR Magic V2 स्पेसिफिकेशन्स ऑनर मैजिक वी2 स्मार्टफोन सुपर-लाइट टाइटेनियम हिंज डिजाइन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 7.2 इंच फोल्डेबल LTPO OLED 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले दी गई है जो (2344 × 2156 पिक्सल) रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.4 प्रतिशत है और यह 1600 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करती है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 402 PPI है और यह स्टायलस सपोर्ट के साथ आता है। HONOR Magic V2 में 6.43 इंच एक्सटीरियर डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। LTPO डिस्प्ले का रेजॉलूशन (2376 × 1060 पिक्सल) है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.2 प्रतिशत और ब्राइटनेस 2500 निट्स तक है। स्क्रीन की डेनसिटी 402 पीपीआई है। यह फोन TÜV Rheinland Flicker Free सर्टिफिकेशन के साथ आता है। Also Read 999 रुपये वाले Jio Bharat 4G और JioPhone में टक्कर, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा ऑनर के इस फोल्डेबल फोन में 3.36 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4nm मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है। फोन में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740GPU मिलता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.9, LED फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और अपर्चर एफ/2.0 व OIS के साथ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। मैजिक वी2 में अपर्चर एफ/2.4 और OIS के साथ 20 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर भी दिया गया है। कैमरा HONOR AI Motion Sensing Capture फीचर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read स्टायलिश डिजाइन और 512GB तक स्टोरेज वाले Honor MagicPad 13 से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स Honor Magiv V2 फोल्डेबल स्मार्टफोन को 16 जीबी रैम के साथ 256 व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। जबकि मैजिक वी2 अल्टीमेट एडिशन में 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है। ऑनर मैजिक वी2 को 5000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है जो 66W वायर्ड Honor SuperCharge सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल सिम, 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.3 LE, GPS, NFC, यूएसबी 3.1 टाइप-सी और DPI जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन में ड्यूल स्पीकर्स, IMAX Enhanced, 24बिट HDR 3-MIC Stereo Voice Reception और DTS X Ultra Algorithm भी हैं। हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और इन्फ्रारेड सेंसर मिलते हैं। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicOS 7.2 के साथ आता है। यह हैंडसेट ब्लैक, सिल्क ब्लैक, सिल्क पर्पल और गोल्ड कलर में आता है। HONOR Magic V2 कीमत ऑनर मैजिक वी2 के 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 8999 युआन (करीब 1,02,900 रुपये) है। इस फोन के 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 9999 युआन (करीब 1,14,400 रुपये) है। वहीं ऑनर मैजिक वी2 अल्टीमेट एडिशन को 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 11,999 युआन (करीब 1,37,300 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। डिवाइस के प्री-ऑर्डर hihonor.com पर शुरू होगी। फोल्डेबल फोन को ओपन सेल में 20 जुलाई 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram