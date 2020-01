Honor 9X vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro: जानें, कौन है बेहतर

Honor 9X vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Huawei के सब-ब्रांड हॉनर ने हाल ही में भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन हॉनर 9एक्स को लॉन्च किया है। अहम खासियतों की बात करें तो Honor 9X के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 16MP पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है। भारतीय बाजार में Honor ब्रांड के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की सीधी भिड़ंत शाओमी के Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन से होगी।

Honor 9X Price in India vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro Price in India: हॉनर 9एक्स के 4 जीबी रैम और 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये, 6 जीबी रैम/128 जीबी वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। स्मार्टफोन के दो कलर वेरिएंट हैं, मिडनाइट ब्लैक और सैफायर ब्लू। Honor 9X Flipkart Sale की बात करें तो इस फोन की बिक्री 19 जनवरी 2020 रात 12 बजे से शुरू होगी।

दूसरी तरफ, शाओमी रेडमी नोट 8 प्रो के 6 जीबी रैम और 64 जीबी वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये, 6 जीबी रैम और 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये, 8 जीबी रैम/ 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है।

Honor 9X Flipkart Offers: ग्राहकों को सेल के पहले दिन 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट पर सीमित समय के लिए 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अन्य बैंक ऑफर्स की बात करें तो ICICI Bank क्रेडिट कार्ड और Kotak Mahindra डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर 19 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक वैध रहेगा।

इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत की छूट, ग्राहकों की सहूलियत के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा भी होगी।

Honor 9X Offers: जानें क्या है ऑफर्स

Redmi Note 8 Pro Flipkart Offers: एक्सिस बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

Redmi Note 8 Pro Offers: जानें क्या है ऑफर्स

Honor 9X Features vs Redmi Note 8 Pro Specification, सबसे पहले बात डिस्प्ले की। फोन में 6.59 इंच फुल-एचडी+ (1080 x 2340 पिक्सल) डिस्प्ले है, पिक्सल डेनिसिटी 391 पिक्सल प्रति इंच और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91 प्रतिशत है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 प्रो में 6.53 इंच फुल-एचडी+ (1080 x 2340 पिक्सल) एचडीआर डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

अब बात रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर की। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए हॉनर 9एक्स में हाईसिलिकॉन किरिन 710एफ चिपसेट के साथ 6 जीबी तक रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128GB स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाना संभव है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 प्रो में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो जी90टी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128 जीबी तक स्टोरेज है।

Honor 9X Camera vs Redmi Note 8 Pro Camera: हॉनर 9एक्स के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8, 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 16MP पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है, अपर्चर एफ/2.2 है।

Xiaomi के रेडमी नोट 8 प्रो के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है।

अब बात बैटरी क्षमता की। हॉनर 9एक्स में जान फूंकने के लिए 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 10 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रेडमी नोट 8 प्रो में 4,500 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

अब बात कनेक्टिविटी की। हॉनर 9एक्स में कनेक्टिविटी के लिए 4जी एलटीई, ब्लूटूथ 4.2, वाई-फाई 802.11, जीपीएस सपोर्ट शामिल है। रेडमी नोट 8 प्रो में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, आईआर ब्लास्टर, यूएसबी टाइप-सी शामिल है।

