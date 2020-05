Honor 9X Pro Price in India: जानें, हॉनर 9एक्स प्रो के बारे में

Honor 9X Pro Price in India, Specifications, best smartphones under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Huawei के सब-ब्रांड Honor का नया हॉनर 9एक्स प्रो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में गूगल प्ले सर्विस और प्ले स्टोर के बजाय हुवावे की ऐप गैलरी होगी। आइए अब आपको फोन की भारत में कीमत, ऑफर्स और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Honor 9X Pro Price in India

भारत में हॉनर 9एक्स प्रो के 6 जीबी रैम/256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये तय की गई है। फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मिडनाइट ब्लैक और फैंटम पर्पल। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 21 मई और 22 मई को Special Early Access Sale के लिए Flipkart पर 19 मई तक रजिस्टर करना होगा। कंपनी 3,000 रुपये का डिस्काउंट देगी, साथ ही ग्राहकों की सहूलियत के लिए बिना ब्याज वाले ईएमआई की भी सुविधा होगी।

Honor 9X Pro Specifications

हॉनर 9एक्स प्रो में 6.59 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) स्क्रीन दी गई है, आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए किरिन 810 ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ 6 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज है।

माइक्रोएसडी की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित ईएमयूआई 9.1.1 कस्टम स्किन पर काम करता है। बैटरी क्षमता की बात करें तो 4,000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह यूएसबी टाइप-सी के जरिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल-सिम कार्ड सपोर्ट, 4जी वीओएलटीई, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिलेगा। फोन की लंबाई-चौड़ाई 163.1 x 77.2 x 8.8 मिलीमीटर और वज़न 206 ग्राम है।

Honor 9X Pro Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो हॉनर 9एक्स प्रो के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे मिलेंगे, इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर है। साथ में 8MP सुपर वाइड-एंगल कैमरा लेंस और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का पॉप-अप कैमरा दिया गया है।

