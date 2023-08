ऑनर का धमाकेदार कमबैक! 200MP कैमरे वाला Honor 90 भारत में 21 सितंबर को हो सकता है लॉन्च

Honor 90 Smartphone: ऑनर 90 में 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। फोन 21 सितंबर को भारत में एंट्री कर सकता है।

ऑनर 90 स्मार्टफोन 21 सितंबर को भारत में लॉन्च हो सकता है।

