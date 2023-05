200MP कैमरे वाले दो नए स्मार्टफोन की बाजार में दस्तक, 512GB तक स्टोरेज, जानें दाम

Honor 90 Series Launched: ऑनर ने चीन में अपने दो नए स्मार्टफोन Honor 90 और Honor 90 Pro पेश किए हैं।

ऑनर 90 सीरीज में लॉन्च हुए दो स्मार्टफोन

Honor 90, Honor 90 Pro Launched: ऑनर ने चीन में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Honor 90 Pro से पर्दा उठा दिया है। नई सीरीज में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन ऑनर 90 और ऑनर 90 प्रो लॉन्च किए हैं। नई सीरीज पिछले साल (2022) में आई ऑनर 80 सीरीज की अपग्रेड है। नए ऑनर 90 और 90 प्रो स्मार्टफोन में 6.7 इंच क्वाड कर्व्ड OLED स्क्रीन, 200MP कैमरा और 50MP ड्यूल फ्रंट कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। आपको बताते हैं इन दोनों लेटेस्ट Honor फोन की कीमत व फीचर्स के बारे में… Honor 90, Honor 90 Pro specifications ऑनर 90 में 6.7 इंच (2664×1200 पिक्सल) फुलएचडी+ OLED क्वा कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह 1600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। ऑनर के इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 मोबाइल प्लैटफॉर्म दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 644GPU मौजूद है। ऑनर 90 में अपर्चर एफ/1.9 और एलईडी फ्लैश के साथ 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड, अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। ऑनर 90 का डाइमेंशन 161.9×74.1×7.8mm और वज़न 183 ग्राम है। ऑनर 90 प्रो में 6.78 इंच (2700×1224 पिक्सल) फुलएचडी+ OLED क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। इस हैंडसेट में 3 गीगाहर्ट्ज़ तक ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 4nm मोबाइल प्लैटफॉर्म मिलता है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 730 GPU दिया गया है। ऑनर 90 प्रो स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.9 के साथ 200 मेगापिक्सल सैमसंग HP3 सेंसर है। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो 68mm सेंसर दिया गया है जो अपर्चर एफ/2.2 और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट के साथ आता है। फोन का डाइमेंशन 163.8×74.8×8.1mm और वज़न 192 ग्राम है। Also Read अब व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल के साथ करें स्क्रीन शेयर, बड़े काम का है यह फीचर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ऑनर 90 सीरीज के दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर भी मौजूद है। ऑनर 90 सीरीज के दोनों फोन में 12 जीबी रैम व 16 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। ये स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MagicOS 7.1 के साथ आते हैं। दोनों फोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं। इन हैंडसेट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इन डिवाइस में यूएसबी टाइप-सी ऑडियो, स्टीरियो स्पीकर्स, 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11एएक्स, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ऑनर के इन दोनों फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। ऑनर 90 स्मार्टफोन 66W जबकि प्रो वेरियंट 90W SuperCharge फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। Also Read 64MP कैमरे वाले Vivo Y78 5G स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री, जानें सारी खासियतें Honor 90 Price ऑनर 90 के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 2499 युआन (करीब 29,200 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 2,799 युआन (करीब 32,700 रुपरये) और 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 2,999 युआन (करीब 35,500 रुपरये) में खरीदा जा सकता है। Honor 90 Pro Price ऑनर 90 प्रो के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,299 युआन (करीब 38,500 रुपये) है। वहीं 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,599 युआन (करीब 42,000 रुपये) और 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,899 युआन (करीब 45,510 रुपये) में खरीदा जा सकता है। ऑनर 90 सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन को मिडनाइट ब्लैक, एमरेल्ड ग्रीन, डायमंड सिल्वर और पीकॉक ब्लू कलर में खरीदा जा सकता है। इन दोनों फोन को चीन में 7 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इनके प्री-ऑर्डर चीन में शुरू हो चुके हैं।

