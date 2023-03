Honor 70 Lite 5G: 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स

Honor 70 Lite 5G Launched: ऑनर 70 लाइट 5जी स्मार्टफोन को फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लॉन्च किया गया है। जानें खासियतें…

ऑनर 70 लाइट स्मार्टफोन लॉन्च

Honor 70 Lite 5G Launched: Honor ने अपना नया अफॉर्डेबल स्मार्टफोन Honor 70 Lite लॉन्च कर दिया है। यह फोन ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Honor 70 Lite में 6.5 इंच डिस्प्ले, ऐंड्रॉयड 12 OS और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। ऑनर 70 लाइट 5जी स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फीचर भी है। आपको बताते हैं नए ऑनर स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Honor 70 Lite 5G specifications ऑनर 70 लाइट में 6.5 इंच एलसीडी डिस्प्ले दी गयी है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। 70 लाइट स्मार्टफोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+ चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। यह हैंडसेट 4 जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। Honor 70 Lite स्मार्टफोन को स्क्वायर-शेप कैमरा आइलैंड के साथ लॉन्च किया गया है। इस कैमरा मॉड्यूल में तीन कैमरे दिए गए हैं। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलते हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मौजूद है। Also Read iPhone की तरह दिखने वाला सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च, दो डिस्प्ले और 21MP कैमरा ऑनर के इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 ओएस के साथ आता है जो Magic UI 6.1 पर बेस्ड है। सिक्यॉरिटी के लिए डिवाइस में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। यह फोन ड्यूल-सिम सपोर्ट, 5G, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स के साथ आता है। हैंडसेट का डाइमेंशन 163.66 x 75.13 x 8.68 मिलीमीटर है। Also Read पावरहाउस स्मार्टफोन! 10600mAh बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन लॉन्च, दाम 8000 से भी कम Honor 70 Lite price ऑनर 70 लाइट स्मार्टफोन को टाइटेनियम सिल्वर, ओशन ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर में उपलब्ध कराया गया है। ऑनर के इस हैंडसेट को 199 पाउंड (करीब 20,000 रुपये) में 4 जीबीरैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लिया जा सकता है। फोन को फिलहाल ब्रिटेन में लॉन्च किया गया है और दूसरे बाजारों में स्मार्टफोन को लॉन्च किए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है।

