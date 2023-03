Holi 2023 to Keep your smartphone safe: होली 2023 (Holi 2023) में बस दो दिन बचे हैं। रंगों के इस त्यौहार को लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन पानी और रंगों के बीच अपने डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आदि को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। हम आपको बता रहे हैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनके साथ आप होली पर अपने गैजेट्स और फोन को सेफ रख सकते हैं। जानें ऐसी ही कुछ जरूरी बातें।

वॉटरप्रूफ पाउच (Waterproof pouches)

छोटे वॉटरप्रूफ प्लास्टिक पाउच, जिन्हें आमतौर पर बारिश में फोन को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होली पर घर से बाहर स्मार्टफोन रखने के लिए बेहतर और सस्ता विकल्प हैं। आप इन पाउच को ऑनलाइन या फिर अपने लोकल मोबाइल स्टोर से खरीद सकते हैं। इन ज़िपलॉक बैग में अपने फोन को आप सेफ रख सकते हैं।

सस्ते कवर, स्क्रीन प्रोटेक्टर और कैमरा लेंस प्रोटेक्टर (Cheap cases, screen protectors and camera lens protectors)

अगर आप अपने फोन की खूबसूरती और कैमरा फीचर्स को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे बाहर से भी सुरक्षित रखना जरूरी है। सस्ते ट्रांसपेरेंट TPU केस को आसानी से खराब हो सकता है और कलर पड़ने पर फोन को नुकसान पहुंच सकता है।

इसके अलावा आप स्क्रीन प्रोटेक्टर और कैमरा जैसे जरूरी हिस्सों को कवर करने के लिए कैमरा लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि फोन के लिए थोड़ा बेहतर और महंगा स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें ताकि होली सेलिब्रेशन के दौरान आपकी डिवाइस को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे।

अपने फोन को यूं साफ रखें (Cleaning your phones)

अगर सावधानी बरतने के बावजूद आपके फोन में रंग लग जाता है तो इसे साफ करते वक्त सावधान रहें। अगर आपके फोन को सही IP रेटिंग मिली है और यह वॉटर रेजिस्टेंट है तो आप इस पर थोड़ा पानी छिड़क कर, एक कपड़े से साफ कर सकते हैं।

अगर फोन पर रंग नहीं लगा है तो अपने फोन को एक गीले कपड़े से साफ करें और पोर्ट, बैक पैनल के किनारों, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन से दूर रहें।

अपने फोन के पोर्ट को सुरक्षित रखें (Protect your phone’s ports)

फोन में पानी जाने का सबसे आसान तरीका पोर्ट और स्पीकर ग्रिल हैं। इन पोर्ट को कवर करने से डिवाइस में किसी तरह से धूल और पानी नहीं जाएंगे। आप फ्लैप, ज़िपलॉक बैग और रेन प्रोटेक्शन कवर के जरिए इन कवर व पोर्ट को कवर कर सकते हैं। आप डक्ट टेप के साथ भी फोन के पोर्ट को सुरक्षित रख सकते हैं।

जब फोन गीला तो कभी चार्ज ना करें (Never charge your phone when it’s wet)

अगर आपका फोन होली खेलते वक्त गलती से गीला हो गया है तो इसे चार्जिंग पर ना लगाएं। जब तक कि फोन पूरी तरह से सूख ना जाए, भूलकर भी इसे चार्ज ना करें।

अपनी स्मार्टवॉच के लिए प्रोटेक्टिव केस का इस्तेमाल करें (Use protective case for your smartwatches)

अगर आप होली पार्टी के दिन स्मार्टवॉच पहनने की योजना बना रहे हैं तो हमारी सलाह है कि प्रोटेक्टिव कवर का इस्तेमाल करें। IP68 रेटिंग होने के बावजूद स्मार्टवॉच, कलर पड़ने से खराब हो सकती है। अगर आपको प्लास्टिक कवर नहीं मिल रहा है तो इसे प्लास्टिक बैग या ज़िप लॉग बैग में रखें।