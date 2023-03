Holi 2023: इन 5G स्मार्टफोन को खरीदने पर 1 साल के लिए Prime मेंबरशिप फ्री, मिल रहे एक से बढ़कर एक ऑफर

Holi 2023 Amazon 5th gear Store: Samsung Galaxy S23 Ultra, Realme Narzo 50 आदि स्मार्टफोन पर 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI ऑफर का फायदा लिया जा सकता है।

होली 2023 के मौके पर ऐमजॉन चुनिंदा स्मार्टफोन की खरीदन पर 1 साल के लिए प्राइम मेंबरशिप फ्री ऑफर कर रही है।

Holi 2023 Amazon 5th gear store: ऐमजॉन इंडिया (Amazon India) पर 5th Gear store लॉन्च किया गया है। इस स्टोर में ई-कॉमर्स कंपनी लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन पर बढ़िया डील व डिस्काउंट ऑफर कर रही है। Amazon 5th gear store में यूजर्स पुराने स्मार्टफोन के बदले फोन लेने पर 14,000 रुपये तक छूट पा सकते हैं। इसके अलावा Samsung, Lava, iQOO, OnePlus, Realme जैसे ब्रैंडेड फोन पर 12 महीने यानी 1 साल के लिए Amazon Prime Membership मुफ्त दी जा रही है। ग्राहक ऐमजॉन से फोन लेने पर सेल में 12 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी पा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं ऐमजॉन के इस स्पेशल स्टोर पर सस्ते और बढ़िया ऑफर में मिल रहे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy S23 Ultra नए सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन को Amazon 5th gear store से 1,16,999 रुपये में लेने का मौका है। गौर करने वाली बात है कि यह दाम सभी बैंक ऑफर्स के बाद मिलेगा। यूजर्स पुरानी डिवाइस को एक्सचेंज करके भी 14,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं। Also Read होली पर स्मार्टफोन और गैजेट्स नहीं होंगे खराब, जानें जरूरी टिप्स और ट्रिक्स iQOO Z6 Lite 5G आईक्यू ज़ेड6 लाइट 5G में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। Amazon 5th gear store पर बैंक डिस्काउंट के साथ यह फोन 12,999 रुपये में लिया जा सकता है। इस दाम में यह एक वैल्यू-फॉर-मनी 5जी डिवाइस है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी है। हैंडसेट में 6 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Also Read 108MP कैमरा, 256GB स्टोरेज वाला खूबसूरत फोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स Lava Blaze 5G लावा ब्लेज़ 5G देश में उपलब्ध सबसे किफायती 5जी फोन में से एक है। Amazon 5th gear store में लावा ब्लेज़ 5जी को 10,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन में 4 जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ आता है। अगर आप बजट दाम में बढ़िया 5जी फोन लेने की सोच रहे हैं तो Lava Blaze 5G एक बढ़िया विकल्प है जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ आता है। OnePlus 11R वनप्लस 11R स्मार्टफोन को भी ऐमजॉन 5th Gear Store पर छूट के साथ खरीदा जा सकता है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन में AMOLED डिस्प्ले दी गई है। यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OxygenOS 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये हैं। ऐमजॉन इस 4जी स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर में लेने पर 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पाई जा सकती है। Realme Narzo 50 रियलमी नार्ज़ो 50 में डाइमेंसिटी 810 प्रोसेसर दिया गया है। Realme Narzo 50 को Amazon 5th Gear Store में छूट के साथ उपलब्ध कराया दया है और इसे 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर के तहत फोन को 2,000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट पर लेने का मौका है। यह फोन 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी के साथ आते हैं। हैंडसेट में 33W फास्ट चार्जंग और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसी खूबियां दी गई हैं।

