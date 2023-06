Nokia C300, Nokia C110: नोकिया ने लॉन्च किए बेहद कम दाम वाले दो नए स्मार्टफोन, जानें फीचर्स

Nokia C300, Nokia C110 Launched: नोकिया ने अमेरिका में अपने दो लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Nokia C300, Nokia C110 पेश किए हैं।

नोकिया ने C-Series में दो नए बजट फोन लॉन्च कर दिए हैं।

Nokia C300, Nokia C110 Launched: HMD Global ने अमेरिका में अपनी बजट Nokia C-Series के नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। Nokia C110 और Nokia C300 स्मार्टफोन में एचडी+ डिस्प्ले, 3 जीबी रैम, IP52 रेटिंग और 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। नोकिया सी110 और नोकिया सी300 में क्या-कुछ है खास? जानें फोन की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Nokia C110 specifications नोकिया सी110 में 6.3 इंच (720 x 1560 पिक्सल) एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन में 2.5D टफेंड ग्लास दिया गया है। डिस्प्ले 400 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करती है। स्मार्टफोन में 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो P22 (MT6762) 12nm प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU मिलता है। फोन में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia C110 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो एलईडी फ्लैश के साथ आता है। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एफएम रेडियो जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह स्मार्टफोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट (IP52) है। हैंडसेट का डाइमेंशन 160.7×73.9×8.63mm और वज़न 172.3 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, ग्लोनास और यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है जो 5W चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read 64MP कैमरे वाला नया वीवो स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स Nokia C300 specifications Nokia C300 specificationsनोकिया सी300 में 6.52 इंच (720 x 1600 पिक्सल) एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन 450 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 662 11nm मोबाइल प्लैटफॉर्म दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 610 GPU मिलता है। फोन में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read मोटोरोला ने लॉन्च किए ‘अनूठी’ डिजाइन वाले दो नए फोन, पावरफुल हैं फीचर्स यह फोन ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर हैं। फोन एलईडी फ्लैश के साथ आता है। Nokia C300 में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन में 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एफएम रेडियो जैसे फीचर्स हैं। स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। यह हैंडसेट डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट (IP52) है। डिवाइस का डाइमेंशन 166.6×76.7×8.63mm और वज़न 190.5 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए नोकिया सी300 स्मार्टफोन में ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट में 4000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। Nokia C110, Nokia C300 Price नोकिया सी110 स्मार्टफोन ग्रे कलर में आता है। हैंडसेट की कीमत 99 डॉलर (करीब 8,150 रुपये) है। जबकि नोकिया सी300 ब्लू कलर में आता है और इसकी कीमत 139 डॉलर (करीब 11,440 रुपये) है। यह स्मार्टफोन जून से अमेरिका में वॉलमार्ट, टारगेट आदि पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सी300 स्मार्टफोन अमेरिका में Best Buy और Amazon से भी खरीदा जा सकेगा।

