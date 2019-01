Happy Republic Day 2019 WhatsApp Stickers, Gantantra Diwas 2019 Wishes Images, Quotes, Status, SMS, Shayari in Hindi: दुनिया के टॉप चैटिंग एप्‍स में से एक WhatsApp ने अपने प्‍लैटफॉर्म पर स्टिकर सपोर्ट देना पिछले साल शुरू किया था। अब यह फीचर यूजर्स के बीच खासा लोकप्रिय हो गया है। विभिन्‍न त्‍योहारों और दिवसों पर लोग WhatsApp पर स्टिकर भेज एक-दूसरे को शुभकामना एवं बधाई संदेश भेजते हैं। गणतंत्र दिवस के लिए भी WhatsApp पर स्टिकर्स मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी एंड्रॉयड या आईओएस पर WhatsApp स्टिकर्स का इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

सबसे पहले WhatsApp ओपन करें। इसके बाद स्‍माइली के आइकन पर क्लिक करें। GIF के आगे आपको स्टिकर्स का बटन दिखाई देगा। इस पर टैप करते ही आप स्टिकर्स स्‍टोर में पहुंच जाएंगे। यहां सर्च विकल्‍प का इस्‍तेमाल करें या Republic Day स्टिकर्स पर क्लिक करें। फिर यह आपको प्‍ले स्‍टोर या एप्‍पल एपस्‍टोर पर ले जाएगा। आप Just Wish – Republic Day Stickers for WhatsApp पर जाकर स्टिकर्स को Add to WhatsApp कर दें। फिर आप अपने कॉन्‍टैक्‍ट्स को स्टिकर्स भेज पाएंगे।

