Happy New Year 2019 WhatsApp Wishes Stickers: नए साल पर बधाई देने के लिए फ्री में स्‍टीकर डाउनलोड की सुविधा Just Wish -Stickers for WhatsApp जैसे कई ऐप दे रहे हैं।

Happy New Year 2019 WhatsApp Wishes Stickers: नववर्ष के आगमन के मौके पर भारत के साथ पूरी दुनिया में जश्‍न का माहौल है। ऐसे में एक-दूसरे को बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। लोग अपने दोस्‍तों और परिजनों को नए-नए स्‍टीकर्स और ग्रीटिंग्‍स मैसेज के जरिये बधाई दे रहे हैं। इस बार मोबाइल फोन यूजर्स के पास वॉट्सऐप स्टीकर्स के जरिये भी बधाई देने का विकल्‍प है। वॉट्सऐप ने एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए हाल में यह सुविधा दी है। नए साल के मौके पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि भारत के साथ ही पूरी दुनिया में एंड्रॉयड स्‍मार्टफोन इस्‍तेमाल करने वाले लोगों की तादाद काफी ज्‍यादा है। न्‍यू ईयर स्‍टीकर डाउनलोड करने का यह तरीका है।

New Year 2019 Stickers For WhatsApp via WAStickerApps: वॉट्सऐप यूजर्स नए साल को लेकर कई तरह के स्टीकर्स शेयर करने के लिए इस थर्ड पार्टी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टीकर्स भेजने के लिए यूजर्स को अपने वॉट्सऐप पर स्टीकर्स पैक एड करना होगा। एक बार एड होने के बाद आप सफलतापूर्वक नए साल की विशेज और ग्रीटिंग्स अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भेज सकते हैं।

New Year 2019 Stickers For WhatsApp via Inno Studio Apps: नए साल के इस दूसरे एप्लीकेशन से Inno Studio Apps के जरिये आप नए साल की विशेज भेज सकते हैं। वॉट्सऐप यूजर्स इस थर्ड पार्टी ऐप के जरिय विशेज और ग्रीटिंग तभी भेज पाएंगे जब वॉट्सऐप में इसे एड करेंगे।

Here’s How WhatsApp Users Can Download New Year 2019 Android Stickers For Free: वॉट्सऐप यूजर 2019 नए वर्ष के एंड्रॉयड स्टीकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वॉट्सऐप का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लें, अगर पहले से है तो उसे अपडेट कर लें। अब प्ले स्टोर पर जाकर ‘New Year Stickers’ सर्च कर लें। Inno Studio Apps से उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। स्टीकर्स पैक इंस्टॉल हो जाने के बाद यूजर्स को वॉट्सऐप में उन्हें एड करना होगा। यूजर्स वॉट्सऐप में स्टीकर्स को एड करने के लिए बस + के बटन पर क्लिक करना होगा। एड होने के बाद ये स्टीकर्स इमोजी और जिफ GIF टैब में दिखाई देंगे।

Just Wish -Stickers for WhatsApp: इस ऐप के जरिये भी एंड्रॉयड स्‍मार्टफोन यूज करने वाले यूजर्स न्‍यू ईयर स्‍टीकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का चार्ज भी नहीं देना पड़ता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App