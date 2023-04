डब्बा टीवी को कहें बाय! 55 और 65 इंच बड़ी स्क्रीन वाले नए ‘Google TV’ लॉन्च, घर बन जाएगा थिएटर

Haier 4K QLED TV S9QT Series Launched: हायर ने 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन वाले दो स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं जो Google TV के साथ आते हैं।

हायर ने 55 और 65 इंच स्क्रीन वाले दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं।

Haier 4K QLED TV S9QT Series Launched: होम अप्लायंसेज ब्रैंड हायर ने भारत में अपनी QLED TV की नई सीरीज लॉन्च कर दी है। नए Haier QLED Smart TV को Google TV के साथ लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट QLED TV S9QT सीरीज में बेज़ल-लेस डिजाइन, Google UI, 30W स्पीकर, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें हायर के नए स्मार्ट टीवी की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Haier QLED TV S9QT Price in India नए हायर QLED TV S9QT की कीमत भारत में 69,999 रुपये से शुरू होती है। 55 इंच मॉडल को 69,999 रुपये जबकि 65 इंच स्मार्ट टीवी को 91,990 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट हायर टीवी को हायर के ई-कॉमर्स स्टोर और दूसरे रिटेल आउटलेट से खरीदा जा सकता है। फिलहाल, कंपनी नए स्मार्ट टीवी को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। Haier QLED TV S9QT Specifications Haier QLED TV S9QT सीरीज 55 इंच और 65 इंच वाले दो साइज़ में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इन दोनों मॉडल में 4K QLED पैनल दिया गया है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले Dolby Vision IQ सर्टिफिकेशन के साथ आती है और HDR सपोर्ट करती है। इसके अलावा डिस्प्ले हाई कंट्रास्ट रेशियो, लोकल डिमिंग और MEMC 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करती है। Also Read लंबा इंतजार खत्म! अब एक साथ चार डिवाइस में चलेगा एक व्हाट्सऐप अकाउंट, ऐसे करें लिंक QLED TV S9QT को मेटैलिक फ्रेम व स्लिम डिजाइन के साथ आता है। टीवी में बेज़ल-लेस डिजाइन दी गई है। हायर के लेटेस्ट QLED TV को 30W फ्रंट-फायरिंग स्पीकर के साथ लॉन्च किया गया है और डॉल्बी एटमस साउंड सपोर्टके साथ आता है। Also Read 200MP कैमरे वाला स्मार्टफोन! 10 मई को आ रहे रियलमी 11, रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 5G बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की तो इस टीवी में TEE 1.3Ghz के साथ ARM CA73 Quad core CPU दिया गया है। इस टीवी में ग्राफिक्स के लिए G52 MC1 @550MHz GPU, 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में वाई-फाई 5, क्रोमकास्ट, ब्लूटूथ 5.1, HDMI 2.1 और यूएसबी 2.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। गेमिंग खेलने वाले यूजर्स के लिए QLED TV S9QT सीरीज में एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया है जो टीवी से कनेक्टेड गेमिंग कंसोल को डिटेक्ट करते ही ऑटोमैटिकली टर्न ऑन हो जाता है। VRR, MEMC और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ यूजर्स को इन टीवी में बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो नए Haier QLED TV में Google TV OS मिलता है। इन टीवी में गूगल असिस्टेंस, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, ऑटो लो लैटेंसी मोड, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट, गूगल प्ले स्टोर और Google UI जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन टीवी में Netflix, Zee5, Prime Video आदि ऐप प्री-ललोड आते हैं। इन Google TV को वॉइस असिस्टेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram