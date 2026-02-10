सरकार ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने और सिंथेटिक कंटेंट (जिसमें डीपफेक भी शामिल हैं) को संभालने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम बनाए। इसमें कहा गया है कि X (Twitter) और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को किसी सक्षम अथॉरिटी या कोर्ट द्वारा फ्लैग किए गए ऐसे किसी भी कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा।

सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में बदलावों को नोटिफाई किया, जो एआई से बने और सिंथेटिक कंटेंट को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। नए नियम 20 फरवरी, 2026 से लागू होंगे।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, ये बदलाव ‘ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल जानकारी’ और ‘सिंथेटिकली-जेनरेटेड जानकारी’ को डिफाइन करते हैं, जिसमें एआई से बना या बदला हुआ कंटेंट शामिल है जो असली या ऑथेंटिक लगता है। रूटीन एडिटिंग, एक्सेसिबिलिटी में सुधार और नेकनीयती से किया गया एजुकेशनल या डिजाइन का काम इस डेफिनिशन से बाहर रखा गया है।

मुख्य बदलावों में सिंथेटिक कंटेंट को ‘जानकारी’ मानना ​​शामिल है। आईटी नियमों के तहत गैर-कानूनी कामों को तय करने के लिए एआई से बने कंटेंट को दूसरी जानकारी के बराबर माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, प्लेटफॉर्म को सरकार या अदालत के आदेशों पर तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जो 36 घंटे से कम हो गई है। उपयोगकर्ता शिकायत निवारण समयसीमा भी कम कर दी गई है।

अनिवार्य लेबलिंग

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, नियमों में एआई सामग्री के लिए अनिवार्य लेबलिंग की आवश्यकता है। सिंथेटिक सामग्री के निर्माण या साझाकरण को सक्षम करने वाले प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सामग्री स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से लेबल की गई हो और जहां तकनीकी रूप से संभव हो, स्थायी मेटाडेटा या पहचानकर्ताओं के साथ एम्बेड की गई हो।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, गैरकानूनी एआई सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए, इसने कहा कि प्लेटफार्मों को एआई सामग्री को रोकने के लिए स्वचालित उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए जो गैर-कानूनी, भ्रामक, बिना सहमति के या झूठे दस्तावेजों, बच्चों के शोषण सामग्री, विस्फोटकों या प्रतिरूपण से संबंधित हैं।

इसमें कहा गया है कि बिचौलिए एक बार लागू होने के बाद एआई लेबल या मेटाडेटा को हटाने या दबाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

