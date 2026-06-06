गूगल ने एक नया फीचर ‘सर्च प्रोफाइल्स (Search Profiles)’ लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका मकसद यह है कि क्रिएटर्स और पब्लिशर्स यह बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें कि वे गूगल सर्च पर कैसे दिखाई दें और लोगों के लिए उनका कंटेंट ढूंढना और फॉलो करना आसान हो जाए।

ये नए प्रोफाइल एक तरह के खास और शेयर किए जा सकने वाले हब की तरह काम करते हैं, जहां क्रिएटर्स और पब्लिशर्स अपने पूरे इंटरनेट का कंटेंट एक जगह दिखा सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट। गूगल का कहना है कि इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स को उन सोर्सेज के बारे में सही और हमेशा अपडेटेड जानकारी देना है, जिनसे वे सर्च पर मिलते हैं।

कंपनी के अनुसार, सर्च प्रोफाइल एक ऐसी केंद्रीय जगह देते हैं जहां पब्लिशर्स और क्रिएटर्स अपने नए काम को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से हाइलाइट कर सकते हैं। यूजर्स इन प्रोफाइल्स को फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे उनके कंटेंट के गूगल के डिस्कवर नाम वाले पर्सनलाइज्ड फीड में दिखने की संभावना बढ़ जाती है।

सर्च प्रोफाइल को मोबाइल पर क्रिएटर या पब्लिशर के नॉलेज पैनल से, डिस्कवर में उनके नाम पर टैप करके, या सीधे यूआरएल के जरिए खोला जा सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि क्रिएटर्स या पब्लिशर्स के पास किसी एक बड़े सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफॉर्म पर अच्छा-खासा फॉलोअर्स बेस हो।

यूजर जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं

एक बार प्रोफाइल क्लेम करने के बाद यूजर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें अवेटर (avatar), बायो (bio), वेबसाइट लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वीडियो चैनल और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होती है।

गूगल ने बताया है कि सर्च प्रोफाइल क्लेम करने पर योग्य क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए अपने आप एक नालेज पैनल भी बन सकता है। जिनके पास पहले से नालेज पैनल है, उन्हें उसमें नए अपडेट मिलेंगे, जैसे नया अवेटर (avatar), हाल का कंटेंट और सर्च प्रोफाइल का सीधा लिंक।फिलहाल यह फीचर शुरुआती तौर पर केवल अमेरिका में लॉन्च किया गया है।

गूगल का कहना है कि आगे चलकर इसे दुनिया भर में और क्रिएटर्स तथा पब्लिशर्स तक पहुंचाया जाएगा और समय के साथ इसमें नई सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी, ताकि प्रोफाइल का काम और बेहतर हो सके और ऑडियंस का इंटरैक्शन बढ़े।

यह लॉन्च गूगल के उस बड़े प्रयास को दिखाता है जिसमें वह पब्लिशर्स और क्रिएटर्स को अपनी ऑनलाइन मौजूदगी मजबूत करने में मदद करना चाहता है, साथ ही यूजर्स को Search और Discover के जरिए भरोसेमंद स्रोतों से कंटेंट ढूंढना और फॉलो करना आसान बनाना चाहता है। यह भी क्रिएटर की जानकारी और लेटेस्ट कंटेंट अपडेट को एक जगह लाकर डिस्कवरी और भरोसे को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

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