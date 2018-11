आजकल तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों की बैंक डिटेल्स चुराने की खबरें सामने आ रही हैं। अब पता चला है कि मोबाइल एप्स से भी इस तरह की धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ऐसी खबर आयी है कि गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से 13 एप्लीकेशन्स को हटा दिया है। आरोप हैं कि ये एप्लीकेशन डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर रहीं थी। जिसके बाद गूगल ने इन्हें हटाने का फैसला किया है। इस बात का खुलासा ESET सिक्योरिटी रिसर्चर लुकास स्टेफांको ने किया है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि अभी तक इन एप को करीब 5,60,000 एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड किया जा चुका है।

जिन एप पर मालवेयर इंस्टॉल करने के आरोप लगे हैं, उनमें Truck Cargo Simulator, Extreme Car Driving और Hyper Car Driving Simulator आदि का नाम शामिल है। रिसर्चर्स का कहना है कि इन एप में से 2 एप तो गूगल प्ले स्टोर के ट्रेंडिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं। इसके अलावा जो एक खास बात निकलकर सामने आयी है कि जिन एप को गूगल ने हटाया है, वो सभी एक ही डेवलेपर- लुइज ओ पिंटो द्वारा डेवलेप की गई हैं। बता दें कि ये एप वैध तौर पर कोई काम नहीं करती हैं और यूजर को APK गेम सेंटर इंस्टॉल करने को प्रेरित करती हैं।

Don’t install these apps from Google Play – it’s malware.

Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 19, 2018