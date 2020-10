Malicious Apps Removed From Google Play Store: जुलाई और सितंबर केवल दो ही महीनों की अवधि में Google ने Google Play Store से 34 ऐप्स को हटाया है। बता दें की ये सभी ऐप्स Joker malware से इंफेक्टेड थे। गूगल इन इंफेक्टेड ऐप्स की जानकारी मिलते ही तुरंत इन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटा देता है।

इन ऐप्स के बारे में कैलिफोर्निया स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी Zscaler ने पता लगाया है। यदि आपके भी फोन में इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल है तो इसे तुरंत अनइंस्टॉल या फिर कह लीजिए की मोबाइल से डिलीट कर दें।

List Of Malicious Apps

1) Mint Leaf Message-Your Private Message

2) All Good PDF Scanner

3) com.file.recovefiles

4) Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

5) Private SMS

6) com.relax.relaxation.androidsms

7) Style Photo Collage

8) One Sentence Translator – Multifunctional Translator

9) Desire Translate

10) Meticulous Scanner

11) Care Message

12) Talent Photo Editor – Blur focus

13) Paper Doc Scanner

14) Part Message

15) Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

16) Blue Scanner

17) com.imagecompress.android

18) All Good PDF Scanner

19) Tangram App Lock

20) Direct Messenger

21. com.training.memorygame

22) Fingertip GameBox

23) com.contact.withme.texts

24. Push Message- Texting & SMS

25) com.LPlocker.lockapps

26) Safety AppLock

27) com.cheery.message.sendsms (two different instances)

28) Emoji Wallpaper

29) com.hmvoice.friendsms

30) Convenient Scanner 2

31) com.remindme.alram

32) Separate Doc Scanner

33) com.peason.lovinglovemessage

जोकर मैलवेयर (Joker malware) मैलवेयर चुपके से बिना यूज़र की मर्जी के प्रीमियम पेड सब्सक्रिप्शन के लिए साइन-अप करवा यूज़र्स के पैसे चुराते हैं।

Vi Plan: Vodafone Idea का 100GB डेटा वाला सस्ता प्लान, जानें वैलिडिटी और कीमत

इसका मतलब की ये मैलवेयर यूजर को पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए साइन-अप करवा लेता है और यूज़र को मैसेज या फिर क्रेडिट कार्ट स्टेटमेंट या फिर पैसे कटने का नोटिफिकेशन नहीं आता तो पता भी नहीं होता की उनके अकाउंट से पैसे काट लिए गए हैं।

Best Fitness Bands: 2500 रुपये से कम में मिलने वाले 3 बेस्ट फिटनेस बैंड, कीमत देखें लिस्ट

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो