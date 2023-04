Google Play Store Down: गूगल प्ले स्टोर डाउन, यूजर्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे ऐप्स

Google Play Store Down in India: गूगल प्ले स्टोर पर भारतीय यूजर्स ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।

गूगल प्ले स्टोर भारत में डाउन

Google Play Store Down: ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल ऐप स्टोर गूगल ऐप स्टोर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। दुनियाभर में बहुत सारे यूजर्स Play Store को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ समय से गूगल प्ले स्टोर का ऐप और वेब- दोनों वर्जन डाउन हैं। Downdetector platform पर करीब 2,500 से ज्यादा यूजर्स ने सर्विस ठप होने से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस समस्या के बारे में गूगल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, प्ले स्टोर में यह समस्या कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए है। यानी कुछ यूजर्स प्ले स्टोर एक्सेस कर पा रहे हैं जबकि कुछ को मोबाइल ऐप और वेब ब्राउजर दोनों पर Play Store ऐप चलाने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह, कुछ यूजर्स प्ले स्टोर के My Apps सेक्शन में जाकर फोन में पहले से इंस्टॉल हुए ऐप्स अपडेट कर सकते हैं। जबकि वे गूगल प्ले स्टोर के होम पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यूजर्स स्मार्टफोन रीस्टार्ट करने के बाद प्ले स्टोर एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन यह तरीका भी सभी यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहा है। https://www.jansatta.com/blank.html

