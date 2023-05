Google Pixel Tablet से उठा पर्दा, इसमें है मैग्नेटिक चार्जिंग स्पीकर डॉक और 256GB स्टोरेज

Google Pixel Tablet Launched: गूगल पिक्सल टैबलेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह टैबलेट 10.95 इंच स्क्रीन के साथ आता है।

गूगल पिक्सल टैबलेट के साथ चार्जिंग स्पीकर डॉक भी लॉन्च किया गया है।

Google Pixel Tablet Launched: गूगल ने अपने सालाना Google I/O इवेंट में Google Pixel Fold और Pixel 7a स्मार्टफोन के साथ गूगल पिक्सल टैबलेट लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस टैबलेट को ‘only tablet engineered by Google’ टैगलाइन के साथ पेश किया है। यह टैबलेट मल्टी-पर्पज मैग्नेटिक चार्जिंग स्पीकर डॉक भी पेश किया है जो एक चार्जिंग प्लैटफॉर्म और अतिरिक्त स्पीकर के तौर पर काम करता है। Google Pixel Tablet में क्या-कुछ है खास? जानें इसकी कीमत व फीचर्स के बारे में… Google Pixel Tablet price गूगल पिक्सल टैबलेट को मैग्नेटिक चार्जिंग स्पीकर डॉक के साथ 499 डॉलर (करीब 40,900 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। यह टैबलेट 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 599 डॉलर (करीब 49,100 रुपये) है। फोन की बिक्री 20 जून से शुरू होगी। गूगल ने अपने लेटेस्ट टैबलेट को अभी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध कराया है। यह टैबलेट गूगल स्टोर और दूसरे चुनिंदा रिटलेर्स के जरिए इन देशों में बिकेगा। यह डिवाइस हेज़ल, पोर्सेलिन और रोज़ कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। Also Read गूगल ने लॉन्च किया फोल्डेबल पिक्सल फोल्ड स्मार्टफोन, इसमें है ड्यूल डिस्प्ले और पांच कैमरे Google Pixel Tablet specifications गूगल पिक्सल टैबलेट में 10.95 इंच WQXGA (2,560 x 1,600 पिक्सल) स्क्रीन दी गई है। गूगल पिक्सल टैबलेट की डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल 500 निट्स और पिक्सल डेनसिटी 276 पीपीआई है। स्क्रीन USI 2.0 टच पेन सपोर्ट करती है। पिक्सल टैबलेट में गूगल का ही ऑक्टा-कोर Google Tensor G2 चिपसेट और Titan M2 सिक्यॉरिटी चिप मौजूद है। Pixel Tablet में 8 जीबी रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। Also Read 200MP कैमरे वाले Realme 11 Pro+ स्मार्टफोन से आखिरकार उठा पर्दा, Realme 11 Pro भी लॉन्च Google Pixel Tablet में फ्रंट व रियर पैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन एलईडी फ्लैश के साथ आता है। यह टैबलेट क्वाड स्पीकर्स और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करता है। कंपनी ने टैबलेट के साथ एक अतिरिक्त मैग्नेटिक डॉक है जो पोगो पिन कनेक्टर दिया गया है जो एक अतिरिक्त 43.5mm फुल-रेंज स्पीकर और चार्जिंग डिवाइस के तौर पर काम करता है। पिक्सल टैबलेट को पावर देने के लिए 27Wh बैटरी दी गई है। गूगल का दावा है कि टैबलेट से 12 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा। मैग्नेटिक डॉक और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग कॉर्ड के साथ टैबलेट 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है। सिक्यॉरिटी के लिए पिक्सल टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह टैबलेट वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के साथ आता है। इस टैबलेट में 4-पिन एक्सेसरी कनेक्टर और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। हैंडसेट का वज़न 493 ग्राम और डाइमेंशन

258mm x 169mm x 8.1mm है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram