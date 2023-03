Google Pixel 8 Pro: लॉन्च से पहले गूगल पिक्सल 8 का फर्स्ट लुक आया सामने, इसमें होगी 6.7 इंच डिस्प्ले

Google Pixel 8 pro First look: गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले दी जा सकती है। फोन की डिजाइन में बदलाव किया गया है।

गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन को 10 मई को लॉन्च किया जा सकता है।

Google Pixel 8 pro Launch, First look: Google Pixel Series के नए स्मार्टफोन को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। 10 मई को आयोजित होने वाले Google की सालाना डिवेलपर कॉन्फ्रेंस I/O 2023 में नए पिक्सल स्मार्टफोन से पर्दा उठाया जा सकता है। Google Pixel 8 और Pixel 8 Pro स्मार्टफोन को गूगल की डिवेलपर कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाने की उम्मीद है। गूगल ने बताया कि नए पिक्सल स्मार्टफोन (Pixel Smartphones) को साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। अब लॉन्च से करीब दो महीने पहले गूगल के इन स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक लीक हो गया है। Pixel 8 Pro First Look Smartprix और टिप्स्टर @Onleaks की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 8 Pro स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले होगी। लीक में सामने आईं तस्वीरों के मुताबिक, फोन में रीडिजाइन की गई बॉडी के साथ घुमावदार कोने मिलेंगे जो पिछले पिक्सल फोन में दी गई बॉक्सी शेप से अलग है। गूगल द्वारा कैमरा मॉड्यूल में भी बदला किया गया है और इस बार तीनों कैमरा लेंस बैक पैनल पर सिंगल ओवल एरिया में इंटिग्रेट हैं और फ्लैश के नीचे एक नया सेंसर मौजूद है। फोन को 10 मई को लॉन्च किए जाने की भी जानकारी लीक में दी गई है। बात करें डिस्प्ले की तो पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले दी गई है जिस पर दिए पंच-होल में सेल्फी कैमरा है। फोन फ्लैट पैनल के साथ आता है। रिपोर्ट के मुताबिक, डिवाइस का डाइमेंशन 162×76.5×8.7mm है। हैंडसेट की मोटाई 12mm हो सकती है जबकि कैमरा बंप बाहर की तरफ उभरा हुआ है। Also Read 7000mAh बैटरी वाले Tecno Pova 3 स्मार्टफोन पर बंपर छूट, जानें कीमत व ऑफर्स पिक्सल 8 सीरीज स्मार्टफोन में Google Tensor G3 चिपसेट दिए जाने का पता चला है। कैमरे की बात करें तो फ्लैगशिप पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में HDR टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। Also Read सबसे बेस्ट और सस्ती टॉप-5 स्मार्टवॉच, कई दिनों तक चलेगी बैटरी Pixel 8 Details वहीं Google Pixel 8 को लेकर टिप्स्टर स्टीव हेमरस्टोफर ने दावा किया है कि फोन में 5.8 इंच की डिस्प्ले होगी और यह कॉम्पैक्ट डिवाइस होगा। इसमें पंच-होल डिजाइन मिलेगी। पिक्सल 8 में पिक्सल 7 की तरह ही ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

