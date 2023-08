Google Pixel 8, Pixel 8 Pro: गूगल के नए स्मार्टफोन में मिलेंगे AI कैमरा फीचर्स, असिस्टेंट खुद देगा मैसेज का जवाब

Pixel 8, Pixel 8 Pro: एक रिपोर्ट में पता चला है कि गूगल पिक्सल 8 सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा फीचर्स दिए जाएंगे।

गूगल पिक्सल 8 में AI कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं।

Pixel 8, Pixel 8 Pro: Google अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Pixel 8 और Pixel 8 Pro कंपनी के नए स्मार्टफोन हो सकते हैं। गूगल पिक्सल सीरीज के इन स्मार्टफोन के बारे में पहले ही कई रिपोर्ट्स और लीक में जानकारी सामने आ चुकी है। आने वाले Pixel Phones के बारे में अब पता चला है कि इनमें मजेदार AI फीचर्स मिलेंगे। आपको बताते हैं पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो के बारे में विस्तार से… Google Pixel 8, Pixel 8 Pro AI कैमरा फीचर्स गूगल पिक्सल सीरीज को बाजार में सबसे बेस्ट कैमरे वाले फोन में गिना जाता है। गूगल के सॉफ्टवेयर के साथ फोन के हार्डवेयर की जुगलबंदी के चलते पिक्सल फोन से शानदार क्वॉलिटी की तस्वीरें कैद होती हैं। Pixel 8 Series के साथ गूगल अब इन फोन में AI फीचर्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी अगर आप गलती से कोई फोटो और वीडियो खराब कर देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के साथ उन्हें बेहतर किया जा सकेगा। बता दें कि इस जानकारी का खुलासा सबसे पहले Android एक्सपर्ट Mishaal Rahman ने किया। उन्होंने Pixel Superfan सर्वे के हवाले से यह जानकारी दी है। इस सर्वे में अपकमिंग Pixel 8 और Pixel 8 Pro के कुछ फीचर्स की डिटेल दी गई हैं। पिक्सल 8 सीरीज के फोन में AI के इस्तेमाल से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव किया जा सकेगा। जैसे कि वीडियो में अगर किसी पंखे-कूलर की आवाज आती है जो उसे हटाया जा सकेगा। फोटोज की बात करें तो पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो के AI कैमरे से यूजर्स 'पर्फेक्ट ग्रुप फोटो' क्लिक कर पाएंगे। यानी अगर ग्रुप में कोई हिलता-डुलता है तो उसे भी यूजर्स AI की मदद से ठीक कर सकेंगे। नए AI फीचर्स के साथ गूगल का इरादा यूजर्स को फोटोज और वीडियो डिपार्टमेंट में बेस्ट एक्सपीरियंस देने का है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई ये फीचर्स Pixel 8 और Pixel 8 Pro में मिलेंगे या नहीं। Google Pixel 8 Voice Replies Android Authority ने रहमान के हवाले से एक और फीचर की जानकारी दी है। पिक्सल 8 को लेकर उम्मीद है कि गूगल असिस्टेंट यूजर्स के मैसेज के जवाब दे सकेगा। अगर आपके फोन में कोई मैसेज रिसीव होता है तो यूजर्स असिस्टेंट से मैसेज की पहचान कर उसका जवाब देने को कह सकेंगे। इस फीचर की बात करें तो पिक्सल 8 में इसे लॉन्च के समय रोल आउट किया जा सकता है। या हो सकता है कि कंपनी इसे बाद में अपडेट के समय दे।

