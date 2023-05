Google Pixel 7a vs Pixel 7: गूगल के दोनों स्मार्टफोन में कौन है बेस्ट? किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

Google Pixel 7a vs Pixel 7: गूगल पिक्सल 7ए को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। Pixel 7a स्मार्टफोन देखने में काफी हद तक 2022 में लॉन्च हुए पिक्सल 7 की तरह है। लेटेस्ट पिक्सल 7ए स्मार्टफोन में कई सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन्स पिक्सल 7 वाले ही हैं। Google Pixel 7a स्मार्टफोन को देश में 39,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। हम आपको बताएंगे कि गूगल पिक्सल 7ए और Pixel 7 स्मार्टफोन में क्या-कुछ फर्क है। जानें इनकी कीमत व फीचर्स से जुड़ी सारी जानकारी… Google Pixel 7a vs Pixel 7 Design सबसे पहले बात डिजाइन की, गूगल पिक्सल 7ए देखने में पिक्सल 7 की तरह ही है। लेकिन दोनों में कुछ फर्क भी है। पिक्सल 7 स्मार्टफोन ग्लास बैक पैनल के साथ आता है जबकि पिक्सल 7ए को प्लास्टिक बैक पैनल के साथ लॉन्च किया गया है। पिक्सल 7 स्मार्टफोन वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। वहीं पिक्सल 7ए स्मार्टफोन IP67 रेटिंग के साथ आता है। Google Pixel 7a vs Pixel 7 display पिक्सल 7 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में बड़ा फर्क है। Pixel 7a और Pixel 7 स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन दी गई है। पिक्सल 7 में 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है जबकि पिक्सल 7ए में 6.1 इंच स्क्रीन मिलती है। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद हैं तो पिक्सल 7ए सही चुनाव होगा। और अगर आप बड़ी डिस्प्ले चाहते हैं तो पिक्सल 7 एक पर्फेक्ट ऑप्शन है। और उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो खूब सारा कॉन्टेन्ट ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं या गेम खेलते हैं। Also Read 18 मई को आ रहा रियलमी का सबसे पतला स्मार्टफोन, iPhone 14 Pro जैसी होगी डिजाइन Google Pixel 7a vs Pixel 7 Camera पिक्सल 7ए और पिक्सल 7 स्मार्टफोन में कैमरा डिजाइन देखने में एक जैसी है। Pixel 7 हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी वाइड-ऐंगल और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 10.8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। जबकि पिक्सल 7ए में 64 मेगापिक्सल वाइड-ऐंगल लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। Also Read डब्बा टीवी को बोलें बाय! 10000 रुपये से कम में लॉन्च हुआ नया ऐंड्रॉयड TV, कम दाम में 43 इंच स्क्रीन पिक्सल सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन से 4K रेजॉलूशन तक पर वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। दोनों फोन में सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स एक जैसे हैं। Google Pixel 7a vs Pixel 7 Chipset, Ram, Storage पिक्सल 7 ए और पिक्सल 7 स्मार्टफोन में Tensor G2 चिपसेट, 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये दोनों फोन सिंगल नैनो सिम कार्ड स्लॉट के साथ आते हैं और eSIM सपोर्ट करते हैं। Google Pixel 7a vs Pixel 7 Charging Speed, Battery life पिक्सल 7 और पिक्सल 7ए स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4300mAh की बैटरी दी गई है। ये स्मार्टफोन वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। पिक्सल 7 स्मार्टफोन में 20W वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग मिलती है। यह फोन 7.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं पिक्सल 7ए स्मार्टफोन 18W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है लेकिन इसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। Google Pixel 7a vs Pixel 7: कौन है बेहतर? पिक्सल 7 स्मार्टफोन की कीमत 49,999 रुपये है जो पिक्सल 7ए से करीब 10,000 रुपये महंगा है। पिक्सल 7 में बड़ी डिस्प्ले, बेहतर बिल्ड क्वॉलिटी और IP68 रेटिंग जैसे फीचर्स है। वहीं सस्ता होने के बावजूद पिक्सल 7ए में ये सारी चीजें मिल जाती हैं और यह ज्यादा कॉम्पैक्ट भी है। अगर आपके लिए बिल्ड क्वॉलिटी अहमियत रखती है तो आप पिक्सल 7ए के साथ एक कवर ले सकते हैं।

