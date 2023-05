Google Pixel 7A vs OnePlus 11R: गूगल और वनप्लस के स्मार्टफोन में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा

Google Pixel 7A vs OnePlus 11R: जानें गूगल और वनप्लस के स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट? जानें किसे खरीदें

गूगल के फोन में 18W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

Google vs OnePlus: गूगल ने आखिरकार भारत में अपनी A-Series का नया स्मार्टफोन Pixel 7a लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Google I/O 2023 कॉन्फ्रेन्स में ए-सीरीज का नया फोन पेश किया। गूगल पिक्सल 7ए प्रीमियम डिजाइन, बेहतर बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। Google के इस स्मार्टफोन को बाजार में पहले से मौजूद OnePlus 11R स्मार्टफोन से टक्कर मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन 50000 रुपये से कम में आते हैं। जानें नए वनप्लस और गूगल फोन में क्या है फर्क? करते हैं इनकी कीमत, फीचर्स और स्पेसिपिकेशन्स की तुलना… Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Price in India Google Pixel 7A स्मार्टफोन को 43,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। कंपनी फोन पर डिस्काउंट और डील ऑफर कर रही है, जिसके बाद इस हैंडसेट को 4,000 रुपये की छूट पर लिया जा सकता है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट की कीमत 39,999 रुपये है। जबकि 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 44,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Design गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन में 3D थर्मोफॉर्म्ड कंपोजिट बैक मिलता है और इसके किनारे ऐल्युमिनियम के बने हैं। स्मार्टफोन में आगे की तरफ डिस्प्ले पर पंच-होल कटआउट दिया गया है। फोन चारकोल, सी और स्नो कलर ऑप्शन में आता है। Also Read नोकिया ने बहुत कम दाम में लॉन्च किया नया Nokia C22 स्मार्टफोन, इसमें है 5000mAh बैटरी वनप्लस 11R स्मार्टफोन में बैक पैनल पर ग्लास फिनिश दी गई है और यह देखने में प्रीमियम है। स्मार्टफोन में बैक पैनल पर एक बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मौजूद है जबकि फ्रंट कैमरा पंच-होल कटआउट के साथ आता है। वनप्लस 11आर स्मार्टफोन सोनिक ब्लैक और गैलेक्टिक सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है। Also Read गूगल ने Duet AI के साथ खेला बड़ा दांव, Gmail, Docs, Sheets, Meet में अब AI का दबदबा Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Display डिस्प्ले की बात करें तो गूगल पिक्सल 7ए में 6.1 इंच फुलएडी+ OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसका रेजॉलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया गया है और यह HDR सपोर्ट करता है। वहीं वनप्लस 11R स्मार्फोन में 6.74 इंच 2K+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 2772 x 1240 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। फोन में 120 हर्ट्ज़ तक एडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Performance, UI गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन में कंपनी द्वारा डिवेलप किया गया Tensor G2 चिपसेट दिया गया है। चिपसेट के साथ फोन में Tital M2 सिक्यॉरिटी चिप दिया गया है जो वर्ल्ड-क्लास प्रोटेक्शन ऑफर करता है। डिवाइस में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। स्टोरेज नॉन-एक्सपेंडेबल है। बात करें वनप्लस 11R की तो इस स्मार्टफोन में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 730 GPU मिलता है। वनप्लस का यह फोन 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो पिक्सल 7ए ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। और यह उन पहले चुनिंदा डिवाइस में है जिसे ऐंड्रॉयड 14 अपडेट मिलेगा। वहीं OnePlus 11R स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसका यूजरबेस क्लीन है। Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Cameras गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन में ड्यूल-कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.89 के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और 120-डिग्री FoV के साथ 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस दिया गया है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। वनप्लस 11R में ट्रिपल-कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 120-डिग्री FoV के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फोन में दिया गया है। Google Pixel 7A vs OnePlus 11R Battery गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4385mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह फोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। वहीं OnePlus 11R में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग मिलता है। वनप्लस का यह फोन वायरलेस चार्जिंग के साथ नहीं आता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram