Google Pay UPI Lite: गूगल ने लॉन्च किया नया पेमेंट फीचर, बिना PIN डाले फटाफट होगा पेमेंट

Google Pay UPI Lite Launched: गूगल पे यूजर्स जीपे ऐप में ही यूपीआई लाइट के लिए वॉलिट क्रिएट कर सकते हैं। इस वॉलिट में 2000 रुपये तक रिचार्ज किया जा सकता है।

गूगल पे यूपीआई लाइट में खर्च की अधिकतम लिमिट 4000 रुपये है।

Google Pay देश का दूसरा सबसे बड़ा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) है। अब गूगल पे का लाइट वर्जन UPI Lite आधिकारिक तौर पर देश में लॉन्च कर दिया है। यूपीआई लाइट के जरिए यूजर्स पिन का इस्तेमाल किए बिना छोटी-छोटी पेमेंट्स कर सकते हैं। कन्वेंशनल UPI पेमेंट की तुलना में नई UPI Lite टेक्नोलॉजी के साथ यूजर्स पीक आवर्स (Peak Hours) के समय भी तेजी से सफल पेमेंट कर सकेंगे। गूगल पे के मौजूदा यूजर्स GPay ऐप में ही UPI Lite वॉलिट क्रिएट कर सकते हैं। इस वॉलिट में 2000 रुपये तक रुपये लोड किए जा सकते हैं। अच्छी बात है कि यूजर्स बिना पिन डाले ही 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बता दें कि फिलहाल यूपीआई लाइट में ट्रांजैक्शन की एक लिमिट है यानी यूजर्स एक दिन में सिर्फ दो बार ही वॉलिट में 2000 रुपये तक डाल सकते हैं। यानी Google Pay UPI Lite के जरिए हर दिन 4000 रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं। UPI Lite पेमेंट को सबसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। फिलहाल यह सर्विस 15 से ज्यादा बड़े पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक सपोर्ट करती है। Paytm, PhonePe और BHIM में सबसे पहले UPI Lite पेमेंट्स की सुविधा दी गई थी। Also Read क्या आप भी नहीं बदलते क्रेडिट और डेबिट कार्ड का PIN? जानें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें Google Pay में UPI Lite कैसे करें सेटअप (How to set up UPI Lite on Google Pay?) App Store या Ply Store से गूगल पे ऐप डाउनलोड करें। अगर आप पहले से गूगल पे ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि लेटेस्ट वर्जन आपके पास हो। सबसे पहले Google Pay ऐप के प्रोफाइल पेज पर जाएं अब Setup Payment Methods पर क्लिक करें और UPI Lite सिलेक्ट करें इसके बाद Continue पर क्लिक करें और फिर Add Money में जाएं। बता दें कि अधिकतम 2000 रुपये तक वॉलिट में एड किए जा सकते हैं। UPI Lite के जरिए पेमेंट करने के लिए, UPI Lite को अकाउंट के तौर पर सिलेक्ट कर लें। और फिर PIN Free पर क्लिक करें। ऐसा करने से आप आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट यूजर को आसानी से अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे।

