Google AI: एक छोटी सी गलती से गूगल को हुआ 100 अरब डॉलर का नुकसान, Chatbard की गलती से शेयरों में भारी गिरावट

Google AI Chatbard: चैटबार्ड पर गलत जवाब देने के बाद गूगल को 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है।

Chatbard: गूगल का ये चैटबॉट LaMDA पर बेस्ड है, जिस पर कंपनी लंबे टाइम से काम कर रही है। (Image Credit-Financial Express)

Google AI Bard: जब से डेवलपर OpenAI ने अपना लोकप्रिय चैटबॉट ChatGPT लॉन्च किया तभी से गूगल ( Google) भारी दवाब में है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) बेस्ड गूगल चैटबॉट बार्ड (Bard) सामने लाया है। गूगल का ये चैटबॉट LaMDA पर बेस्ड है, जिस पर कंपनी लंबे टाइम से काम कर रही है। हालांकि अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet Inc) को अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence) चैटबॉट (chatbot), बार्ड (Bard) की एक गलती के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस हफ्ते गूगल ने अपना AI चैटबॉट बार्ड (Bard) लॉन्च किया था। इसके प्रमोशनल वीडियो में Bard से एक सवाल किया गया था। इसमें (Bard) से सवाल पूछा गया कि ‘9 साल के बच्चे को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की नई खोज के बारे में क्या बताना चाहिए?’ इसपर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) बेस्ड चैटबॉट Bard ने तीन बिंदुओं में जवाब दिया। जवाब दिया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल मिल्की वे के बाहर के ग्रह की पहली तस्वीर लेने में किया गया था। रॉयटर्स ने इस गलती को पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक Google की पैरेंट कंपनी को Bard की लॉन्चिंग के बाद 100 अरब डॉलर (लगभग 8,250 अरब रुपये) का नुकसान हुआ है। कंपनी के शयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आ गई। Also Read डाउन हुआ ट्विटर का सर्वर, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने कहा- असुविधा के लिए खेद है कंपनी के शेयरों में आई भारी गिरावट अल्फाबेट के एक शेयर शेयर की कीमत 106.77 डॉलर थी। यह बुधवार को घटकर 98.08 डॉलर हो गया। इसमें करीब 8.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर के बाद कंपनी के शेयर में यह सबसे बड़ी गिरावट थी। दरअसल, एआई चैटबॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसे टूल या रोबोट होते हैं जिनसे लोग चैट कर सकते हैं। यानी आप इनको सवाल लिखकर पूछते हैं और यह जवाब भी लिखित रूप में ही देते हैं।

