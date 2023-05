Google I/O 2023: गूगल ने Duet AI के साथ खेला बड़ा दांव, Gmail, Docs, Sheets, Meet में अब AI का दबदबा

Google Launches Generative AI: Gmail, Sheets, Meet, Docs, Slides आदि में Duet AI सपोर्ट रोल आउट कर दिया गया है।

Google के जेनरेटिव AI को गूगल वर्कशॉप में सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram