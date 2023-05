Google IO 2023: लॉन्च से पहले लीक हो गए Google Pixel Tablet के सारे फीचर्स, जानें डिटेल

Google Pixel Tablet: गूगल पिक्सल टैबलेट में 1.6K रेजॉलूशन वाली 10.95 इंच LCD डिस्प्ले दी जाएगी।

गूगल पिक्सल टैबलेट एक प्रीमियम डिवाइस होगा

Google Pixel Tablet Features Leaked: Google ने पिछले साल (2022) में अपना प्रीमियम पिक्सल टैबलेट (Pixel Tablet) का ऐलान किया था। गूगल पिक्सल टैबलेट को Tensor G2 चिपसेट और चार्जिंग स्पीकर डॉक के साथ पेश किया गया था। इस टैबलेट को 2023 में रिलीज किया जाना था। लेकिन अभी तक गूगल ने इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता के बारे में चुप्पी साध रखी थी। अब एक बार फिर पिक्सल टैबलेट के बारे में जानकारी आनी शुरू हो गई है। अब 11 मई 2023 को होने वाले Google I/O 2023 इवेंट में गूगल पिक्सल टैबलेट से जुड़ी डिटेल लीक हुई है। आपको बताते हैं इसके बारे में… गूगल पिक्सल टैबलेट को ऐमजॉन की जापान की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। हालांकि, कुछ ही समय बाद इस लिस्टिंग को हटा लिया गया। लेकिन इससे जुड़ी डिटेल लीक हो गई है। इसके अलावा आने वाले Google Pixel 7a के बारे में भी लगातार ऑनलाइन जानकारी लीक हो रही है। आपको बताते हैं गूगल पिक्सल टैबलेट के लीक फीचर्स के बारे में। Google Pixel Tablet Details ऐमजॉन की लिस्टिंग के मुताबिक, गूगल पिक्सल टैबलेट में 10.95 इंच LCD डिस्प्ले दी जाएगी। स्क्रीन का रेजॉलूशन 1.6K ((2560×1600 पिक्सल) और आस्पेक्ट रेशियो 16:10 होगा। पैनल की पीक ब्राइटनेस 500 निट्स होने की खबरे हैं। यह टैबलेट स्टायलस सपोर्ट के साथ आएगा। Also Read लॉन्च से पहले शाओमी की वेबसाइट पर लिस्ट हो गए पोको के नए स्मार्टफोन, जानें सारे फीचर्स पिक्सल टैबलेट को Google Tensor G2 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस टैबलेट में 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी और 256 जीबी स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी के लिए इस डिवाइस में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, UWB और Google Cast जैसे फीचर्स होंगे। Pixel Tablet को 4 स्पीकर सेटअप और 3 माइक्रोफोन के साथ लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। यह टैबलेट टाइप-सी पोर्ट और एक 4-पिन एक्सेसरी कनेक्टर के साथ आएगा। इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल के फ्रंट व रियर कैमरे दिए जा सकते हैं। Also Read जल्द भारत में दस्तक देंगे ये टॉप-5 पावरफुल स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट Google Pixel Tablet: गूगल ने कन्फर्म कर दी डिजाइन गूगल आने वाले पिक्सल टैबलेट को एक मल्टी-पर्पज प्रॉडक्ट के तौर पर पेश कर रहा है। यह एक टैबलेट है, लेकिन निश्चित तौर पर गूगल इसे आपके घर के लिए एक डिवाइस में ही स्मार्ट डिस्प्ले/स्पीकर के तौर पर बेचना चाहता है। इसे अलग से दिए गए चार्जिंग स्पीकर डॉक के साथ पेयर किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि डॉक को यूजर्स अलग से खरीद पाएंगे और यह चार्जिंग के अलावा पिक्सल टैबलेट को स्मार्ट होम हब में कन्वर्ट कर देगा। पिक्सल टैबलेट और चार्जिंग स्पीकर डॉक कॉम्बो के साथ यह एक ‘शानदार’ स्पीकर, एक फोटो फ्रेम और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा यूजर अपनी स्मार्ट होम डिवाइस के लिए इसे कंट्रोलिंग स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram