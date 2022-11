Google Doodle on Children’s Day: Google ने 2022 के लिए गूगल डूडल (Google Doodle) के विजेता की घोषणा कर दी। इस साल भारत के लिए कोलकाता के श्लोक मुखर्जी (Shlok Mukherjee) ने यह खिताब जीता है। उन्हें ‘India on the center stage’ टाइटल वाले Doodle for Google Competition के लिए विजेता चुना गया है। श्लोक द्वारा बनाया गया डूडल 14 नवंबर यानी Children’s Day के मौके पर गूगल के होमपेज (Google.co.in) पर दिनभर फीचर किया जाएगा।

अपने डूडल को शेयर करते हुए श्लोक ने लिखा, ‘अगले 25 सालों में, मेरे भारत में ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो मानवता को बेहतर करने के लिए खुद के ईको-फ्रेंडली रोबोट डिवेलप करेंगे। भारत पृथ्वी से स्पेस तक नियमित अंतरिक्ष यात्राएं करेगा। भारत, योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में और उन्नति करेगा व आने वाले सालों और ज्यादा ताकतवर बनेगा।’

Google Doodle India Winner 2022, Shlok Mukherje

गौर करने वाली बात है कि इस साल गूगल को देशभर में 100 शहरों के 1 से 10वीं कक्षा के 115,000 से ज्यादा बच्चों की एंट्री मिलीं। इस साल गूगल डूडल की थीम है, In the next 25 years, my India will….

Google Doodle के लिए विजेता चुनने वाले निर्णायक मंडल में वरिष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता, Tinkle Comics के एडिटर-इन-चीफ, यूट्यूब क्रिएटर Slayypoint और कलाकार व कारोबारी आलिका भट्ट के साथ गूगल डूडल टीम शामिल रही।

गूगल डूडल पेज पर दी गई जानकार में कहा गया है कि छात्रों द्वारा बनाए गए डूडल की क्रिएटिविटी और कल्पनाशक्ति ने हमें चकित कर दिया और कई सारे डूडल की थीम में टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी (निरंतरता) देखे जाने से हम बहुत खुश थे।

देशभर के बच्चों द्वारा बनाए गए डूडल में से ज्यूरी ने कुल 20 एंट्री को फाइनल किया। इन 20 डूडल को पब्लिक वोटिंग के लिए रखा गया। राष्ट्रीय विजेता श्लोक के अलावा 4 और विजेताओं को चुना गया। Doodle for Google Competition का इरादा बच्चों में क्रिएटिविटी और नई कल्पनाशक्ति को बढ़ावा देना है।