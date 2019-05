कौन हैं ये उमर खैय्याम जिन्हें गूगल ने डूडल के जरिये किया याद

Omar Khayyam Google doodle: गूगल ने शनिवार को मशहूर फारसी कवि, गणितज्ञ, दार्शनिक, कवि और खगोलशास्त्री उमर खैय्याम को उनके जन्मदिन पर डूडल बनाया। 18 मई 1048 को उत्तर पूर्वी ईरान में जन्मे उमर खैय्याम कई उल्लेखनीय गणित और विज्ञान की खोज की।

वह पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने घन समीकरण को हल करने के लिए सामान्य तरीका निकाला। उन्होंने कोण के विच्छेदन से जुड़ी ज्यामितिय हल भी उपलब्ध कराया। उमर खैय्याम के महत्वपूर्ण योगदान में जलाली कैलेंडर भी शामिल है।

यह सोलर कैलेंडर था जिसमें 33 साल के दिन, सप्ताह, तारीख और लीप वर्ष का पता लगाया जा सकता था। बाद में इसके आधार पर कई कैलेंडर बने।

उमर खैय्याम अपनी कविताओं और छंदों के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने हजारों रूबाइयां या छंद लिखे। उमर खैय्याम की रूबाईयों के एक हिस्से को एडवर्ड फिट्जल्ड ने अनुवाद किया जो उनकी मौत के बाद पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय हुआ।

अपने समय के मशहूर विद्वान रहे खैय्याम खोरासान प्रांत के मलिक शाह प्रथम के सलाहकार और दरबार के खगोलशास्त्री के रूप में भी काम किया।

खैय्याम का बीजगणित के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ‘Treatise on Demonstration of Problems of Algebra’ लिखा। उन्होंने पास्कल त्रिभुज और triangular array of binomial coefficients की खोज की।

उन्होंने संगीत और बीजगणित पर एक किताब ‘Problems of Arithmetic’ लिखी। 04 दिसंबर 1131 को उनका निधन हो गया। उन्हें खैय्याम गार्डन में दफनाया गया।