अगर आप भी Gmail अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो Google की तरफ से आने वाली जरूरी चेतावनी को जरूर देख लें। सर्च दिग्गज ने जीमेल अकाउंट चला रहे हर यूजर के लिए एक वार्निंग (चेतावनी) जारी की है। इस अलर्ट में गूगल ने एक नए स्कैम का जिक्र किया है जो यूजर्स को ठगने के लिए भेजा जा रहा है। इस साइबर अटैक में गूगल की ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूजर्स को भेजे जा रहे ईमेल में सब्जेक्ट लाइन के तौर पर ‘Online Reward Program’ लिखा गया है।

Gmail के नाम पर हो रहा नया स्कैम

बता दें कि जीमेल में आ रहा ईमेल रिवॉर्ड सब्जेक्ट लाइन से यूजर्स को भेजा जा रहा है। इस मैसेज में लिखा गया है, “Congratulations! You are a lucky Google user! “Every 10 millionth search is reached worldwide, we will proclaim a lucky user to send out a thank-you gift. You are the lucky user!”

ईमेल के मुताबिक, इसके बाद जीमेल यूजर्स (Gmail Users) को मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने की जरूरत होगी। और इस लिंक पर क्लिक करने से यूजर्स अपना प्राइज़ क्लेम कर पाएंगे। बस, लिंक पर क्लिक करने का ही सारा खेल है। गूगल का कहना है कि यह स्कैम का एक नया तरीका है। इस तरीके से हैकर्स जीमेल यूजर्स का पर्सनल डेटा एक्सेस कर पाएंगे। इससे यूजर्स का पैसा और आइडेंटिटी चोरी हो सकती है।

अब गूगल, जीमेल यूजर्स को इस स्कैम से बचने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इसलिए अपने इनबॉक्स को ठीक से चेक करें और कुछ भी संदिग्ध लगने पर तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा किसी भी तरह के कैंपेन या प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले सच्चाई पता करें।

गूगल ने अपने एडवाइस पेज पर जीमेल यूजर्स के लिए जारी किए गए अलर्ट में लिखा है, ‘संभव है कि पॉप-अप (pop-up) आपसे अपना मेल या दूसरी पर्सनल जानकारी एंटर करने के लिए कहे। गूगल इस फॉरमेट में अपनेआप कोई प्राइज़ ऑफर नहीं करता। इसलिए सर्वे को पूरा करने या पर्सनल डिटेल एंटर करने से आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। पॉप-अप विंडो को बंद कर दें और अपनी पर्सनल इन्फो एंटर ना करें।’

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए गूगल के टिप्स (Tips to Avoid these Scams)

इस तरह के स्कैम को अधिकतर अर्जेंट दिखन वाले मैसेज के तौर पर डिजाइन किया जाता है। सवाल पूछने के लिए अपना समय लें और इसके बारे में विस्तार से पता करें व सोचें।

मेल में मिलने वाली किसी भी जानकारी को डबल चेक करने के लिए अपनी रिसर्च करें। यानी वही करें जो वाकई इन ईमेल की सच्चाई जानने के लिए आप कर सकते हैं।

गौर करने वाली बात है कि कोई भी जानी-मानी एजेंसी या व्यक्ति कभी भी ऑन द स्पॉट पेमेंट या पर्सनल जानकारी आपसे नहीं मांगेगी।

ध्यान रखें कि गूगल ने अपने यूजर्स के लिए इस तरह के स्कैम से बचने के लिए अपने वेबपेज पर काफी सारे टिप्स दिए हैं।