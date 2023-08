Gmail Translation Feature: Google की ईमेल सर्विस Gmail सबसे दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ईमेल सर्विसेज में से एक है। अब Gmail ऐप में गूगल ने एक नया फीचर जारी किया है जिसके साथ यूजर्स पूरे ईमेल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बता दें कि पहले यह फीचर्स सिर्फ वेब वर्जन पर ही उपलब्ध था। लेकिन अब टेक दिग्गज ने जीमेल के ऐंड्रॉयड और iOS ऐप पर भी इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है।

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया, ‘पिछले कुछ सालों से हमारे यूजर्स आसानी से वेब वर्जन पर जीमेल में अपने ईमेल को 100 से ज्यादा भाषाओं में आसानी से ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नेटिव ट्रांसलेशन इंटिग्रेशन जीमेल मोबाइल ऐप में आज से उपलब्ध होगा जिसके जरिए यूजर्स आसानी से कई अलग-अलग भाषाओं में कम्युनिकेशन जारी रख सकेंगे।’

Gmail में कैसे काम करेगा ट्रांसलेट फीचर?

जीमेल में यह फीचर ईमेल में लिखे गए कॉन्टेन्ट की लैंग्वेज की पहचान करेगा। और फिर ईमेल में सबसे ऊपर दिख रहा बैनर इसे यूजर की सेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को कहेगा। उदाहरण के लिए अगर आपने हिंदी में ईमेल लिखा है और यूजर की लैंग्वेज अंग्रेजी में है तो आप ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को देखने के लिए Translate to English पर टैप कर सकते हैं।

यूजर्स अगर ईमेल को ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो आप बैनर को डिसमिस कर सकते हैं। या फिर उस लैंग्वेज में ईमेल को कभी भी ट्रांसलेट नहीं करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा, Settings में जाकर ट्रांसलेशन प्रेफरेंस को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। सेटिंग्स में यूजर्स हमेशा ट्रांसलेशन के लिए ऑफर की जाने वाली लैंग्वेज को चुन सकते हैं।

नए जीमेल ट्रांसलेट फीचर को कैसे करें यूज (How to use the new Gmail translate feature)

मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए अपने ईमेल में सबसे ऊपर दिख रहे ‘Translate’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

आप चाहें तो ट्रांसलेशन ऑप्शन को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका ईमेल कॉन्टेन्ट सेट लैंग्वेज से अलग होगा जो जीमेल फिर से ट्रांसलेशन ऑप्शन को दिखाएगा।

किसी एक निश्चित भाषा के लिए ट्रांसलेट बैनर बंद करना चाहते हैं तो ‘Don’t translate [language] again’ प्रॉम्प्ट पर टिक करें। यह ऑप्शन आपको बनर डिसमिस करने के दौरान दिखेगा।

अगर सिस्टम दूसरी लैंग्वेज को डिटेक्ट नहीं करता है तो आप ईमेल में दिख रहे तीन डॉट मेन्यू में जाकर मैनुअली ट्रांसलेट का ऑप्शन चुन सकते हैं।

Gmail में ऐसे करें स्पेस खाली

अगर आपके Gmail Account की स्टोरेज खत्म हो गई है तो आप आसानी से स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। जीमेल स्टोरेज स्पेस को फ्री करने के लिए आप Drive, Photos, Gmail से उन फाइल को डिलीट कर दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो Google One मेंबरशिप लेकर जरूरत के मुताबिक स्टोरेज प्लान खरीद सकते हैं। पूरी खबर- फुल हो गई है जीमेल की स्टोरेज तो चुटकियों में ऐसे करें स्पेस फ्री, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका