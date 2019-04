Whatsapp पर करेंगे ये 4 हरकत तो ब्लॉक हो जाएगा आपका अकाउंट

Use of Social Media during loksabha election 2019: देश में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को हो चुका है। वहीं, अन्य छह चरणों का मतदान शेष है। इस लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वोटरों तक अपना संदेश पहुंचाने और उनको प्रभावित करने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इस वजह से सही जानकारियों के साथ-साथ काफी सारी गलत खबरें और गुमराह करने वाली जानकारियां भी तेजी से वायरल की जा रही है। ऐसे में फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टैंट मैसेजिंग एप्प प्लेटफॉर्म वाट्सएप गलत जानकारियां फैलाने वाले नंबरों को ब्लॉक कर रही है। साथ ही वाट्सएप ने कई सारे नंबरों के चैट फीचर को भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में सभी वाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजने के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए।

वाट्सएप ने अपने FAQ सेक्शन में यह साफ कर दिया है कि यूजर्स को कभी भी ‘बल्क मैसेज भेजने, ऑटो मैसेज या वाट्सएप के माध्यम से ऑटो डायल’ की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वाट्सएप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी और रिपोर्ट के आधार पर ऐसे यूजरों को चिन्हित करता है और उनके अकाउंट से मैसेज भेजने पर रोक लगा देता है। यदि आप उन यूजरों से संपर्क करना चाहते हैं, जो आपसे संपर्क नहीं करना चाहते तो आप पर बैन लग सकता है। साथ ही अनधिकृत या स्वचालित तरीके से अकाउंट बनाने तथा ग्रुप बनाने से बचना चाहिए।

वाट्सएप अपने यूजर्स को कहता है कि वे अपना फोन नंबर उनके साथ शेयर न करें जो अवैध तरीकों से नंबर प्राप्त कर उन्हें मैसेज भेजते हैं या ग्रुप में शामिल करते हैं। प्राय: लोगों की यह मानसिकता होती है कि एक चुनिंदा लिस्ट का प्रयोग कर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं। वाट्सएप कहता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से जो मैसेज भेजे जाते हैं वे तभी अन्य यूजर्स को मिलेगा जब उनके पास भेजने वाले का नंबर कांटेक्ट लिस्ट में होगा। यदि आप लगातार ब्रॉडकास्ट मैसेज का प्रयोग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको रिपोर्ट कर दें और इस स्थिति में आप ब्लॉक हो सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App