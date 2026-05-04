Flipkart Summer Sale 2026: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने भारत में अपनी अगली बड़ी समर सेल की घोषणा की है और यह आधिकारिक रुप से 9 मई से शुरू हो रही है। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो आप बाकी सभी से पूरे 24 घंटे पहले डील्स का अर्ली एक्सेस पा सकते हैं। इस इवेंट में स्मार्टफोन और लैपटॉप से ​​लेकर स्मार्टवॉच और होम अप्लायंसेज तक, टेक की एक बड़ी रेंज की कीमतों में कटौती होने वाली है।

हालांकि वे अभी भी धीरे-धीरे सभी डिस्काउंट दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक की सबसे खास बात iPhone डील्स हैं। आईफोन 17 के अब तक की सबसे कम कीमत पर आने की उम्मीद है और आईफोन 17 Pro और Pro Max फ्लैगशिप पर भी कुछ बहुत अच्छी बचत की उम्मीद है। इस बीच, उन लोगों के लिए भी ऑफर्स हैं जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए पिछले साल के iPhone 16 में अपग्रेड करना चाहते हैं।

आईफोन 17, आईफोन 17 Pro Max और भी बहुत कुछ पर टॉप डील्स

आईफोन 17 सबसे पहले भारत में सितंबर 2025 में 256GB मॉडल के लिए 82,900 रुपये की कीमत पर आया था। अब, फ्लिपकार्ट सेल के लिए इसे घटाकर लगभग Rs 71,999 कर रहा है। हालांकि यह फ़ाइनल कीमत शायद खास बैंक कार्ड इस्तेमाल करने पर निर्भर करेगी। अगर आप टॉप-टियर फ़्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आईफोन 17 Pro और Pro Max पर भी काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, जो 1,09,900 रुपये और 1,24,900 रुपये में मिल रहे हैं। बस याद रखें कि ये डील्स 256GB वर्शन के लिए हैं, इसलिए अगर आपको फ़ोटो और ऐप्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो कीमत वहां से जरूर बढ़ जाएगी।

सुपर-थिन iPhone Air, जो पिछले सितंबर में आईफोन 17 सीरीज़ के साथ लॉन्च हुआ था, इस सेल में कीमत में बड़ी कटौती कर रहा है। वैसे तो भारत में इसकी कीमत आमतौर पर 1,19,900 रुपये होती है, लेकिन अब आप इसे 95,900 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा, एकदम नया आईफोन 17ई- एप्पल का लेटेस्ट रिलीज़ भी सस्ता है, जिसकी लॉन्च कीमत 64,900 रुपये से घटकर सिर्फ 60,900 रुपये हो गई है।

आईफोन 16 सीरीज सेल

आईफोन 16 की कीमत 69,900 रुपये से घटकर सिर्फ 58,900 रुपये हो गई है, जबकि आईफोन 16 प्लस अब 73,900 रुपये का है। आप आईफोन 15 को 51,900 रुपये में भी ले सकते हैं, जो एक बड़ी बात है क्योंकि Apple ने ऑफिशियली इन्हें बनाना बंद कर दिया है। आखिर में, बजट-फ्रेंडली आईफोन 16e के 128GB वर्जन की कीमत Rs 55,900 हो गई है, जो इसके ओरिजिनल 59,900 रुपये प्राइस टैग से काफी कम है।

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लगभग 15 वर्षों तक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल का नेतृत्व करने के बाद टिम कुक ने सोमवार को सीईओ पद छोड़ने की घोषणा कर दी। यह बदलाव कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है और इसे ऐप्पल के एक बड़े युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…