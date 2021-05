Which phone is best with 4GB RAM under 8000: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में फायदा उठा सकते हैं। दरअसल, फ्लिपकार्ट पर शॉप फ्रॉम होम डेज सेल चल रही है, जो 29 मई तक है। इस सेल में वेबसाइट पर रेडमी 9आई स्मार्टफोन Most Affordable 4GB Ram के साथ लिस्टेड है। Is a 4GB RAM phone good?

एक स्मार्टफोन को टास्क पूरा करने के लिए रैम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में एक मोबाइल फोन के अंदर जितनी अधिक रैम होगी, वह उतनी ही अच्छी स्पीड से काम करेगा। हालांकि इसमें प्रोसेसर और अन्य हार्डवेयर की भी भूमिका होती है। इसे बीते साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और लॉन्चिंग के दौरान 4जीबी रैम और 64 जीबी वेरियंट की कीमत 8,299 रुपये रखी गई थी। आइये जानते हैं रेडमी 9आई स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कैमरा सेटअप के बारे में। ( इसे भी पढ़ेंः फ्लिपकार्ट सेल में 108MP कैमरा वाले इस फोन पर सेविंग करने का मौका, जानें कैसे )

रेडमी 9आई के स्पेसिफिकेशन (Which phone is best with 4GB RAM?)

रेडमी 9आई में 4 जीबी रैम य़और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें 512 जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। यह फोन 6.53 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो जी 25 प्रोसेसर के साथ आता है।

Which mobile is best 4GB or 64GB RAM?

रेडमी 9आई दो वेरियंट में आता है, जो 4जीबी रैम और 6 जीबी रैम के साथ आता है। अगर आप हाई ग्राफिक्स गेम नहीं खेलते हैं तो एक 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वाला फोन एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसमें आप 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला फोन भी देख सकते हैं।

रेडमी 9आई का कैमरा सेटअप

रेडमी 9आई के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो कुछ खास फीचर्स के साथ आता है। साथ ही बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। यह फोन 4 VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0,जीपीएस, और एक IR ब्लास्टर फीचर्स के साथ आता है।