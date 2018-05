Flipkart Big Shopping Days sale: स्मार्टफोन्स पर 27,000 रुपए तक की छूट के अलावा मिल रहे ये ऑफर

फ्लिपकार्ट पर Flipkart Big Shopping Days सेल चल रही है। यह सेल 16 मई तक चलेगी। सेल में HDFC बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 10 फीसदी एक्स्ट्रा डिस्काउंट का ऑफर दिया जा रहा है। एक कार्ड पर अधिकतम 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में सैमसंग, हॉनर, रेडमी, ऐप्पल, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, इनफिनिक्स और गूगल आदि कंपनियों के स्मार्टफोन्स को सस्ते में दिया जा रहा है। चलिए जानते कि किस स्मार्टफोन पर कितने रुपए का ऑफर है। सबसे पहले Honor 9 Lite की बात करें तो इसके 3GB रैम वाले वेरिएंट को एचडीएफसी बैंक के ऑफर के साथ 8,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Redmi Note 5 के 3GB वाले वेरिएंट को भी 8,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। iphone SE के 32GB वाले वेरिएंट को 17,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Moto E4 Plus को 7,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। सेल में से कोई भी स्मार्टफोन खरीदने पर यूजर्स को एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। मतलब किसी भी पुराने फोन के बदले में नया फोन लिया जा सकता है। किस फोन को कितने रुपए में लिया जा रहा है, इसकी जानकारी फ्लिपकार्ट पर दी गई है।

Vivo के बड़ी डिस्प्ले वाले Vivo V7+ पर 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसकी कीमत 19,990 रुपए है। Oppo F3 Plus पर 6,000 रुपए की छूट दी जा रही है। इसे अब 16,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। Infinix Note 4 पर 2,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। इसे 6,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy On Nxt के 16GB वाले वेरिएंट पर 2,000 रुपए की छूट दी जा रही है। अब इसे 8,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy On 5 को 5,690 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy On Max के 4GB रैम वाले वेरिएंट को 11,900 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy on Nxt के 64GB वाले वेरिएंट को 10,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy S8 को मात्र 37,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy S7 Edge को 32,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung J3 Pro को 6,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। गूगल पिक्सल 2 पर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत 61,000 रुपए है। इस पर 18,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा इस पर HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 8,000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इस तरह इस पर कुल 27,000 रुपए की छूट दी जा रही है। मतलब इसे 34,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

