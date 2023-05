Flipkart Big Saving Days: 30000 रुपये से कम में Realme, Google, Poco के पावरफुल फोन, बंपर छूट

Smartphones under 30000 Rs: फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल में Realme GT Neo 3T, Google Pixel 6a, Poco X5 Pro को डिस्काउंट के साथ लिया जा सकता है।

फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल 4 मई से शुरू होगी

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram