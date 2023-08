Flipkart Big Saving Days: ऐप्पल, नथिंग, सैमसंग और रियलमी के प्रीमियम स्मार्टफोन पर हजारों की बचत, डिटेल

Flipkart Big Saving Days Sale: बिग सेविंग डेज सेल में iPhone 14, Nothing Phone 2 और Samsung Galaxy S22+ को डिस्काउंट पर लेने का मौका है।

फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल 8 अगस्त से शुरू होगी।

Flipkart Big Saving Days Live: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल शुरू हो गई है। Flipkart Big Saving Days सेल आज (4 अगस्त) से शुरू होकर 9 अगस्त 2023 तक चलेगी। हालांकि Flipkart Plus यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस पहले ही मिल चुका है। फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज, किचन और फैशन जैसी कैटिगिरी के प्रोडक्ट को डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया गया है। फ्लिकार्ट बिग सेविंग डेज सेल के लिए कंपनी ने HDFC बैंक और Kotak Mahindra Bank कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। ग्राहक इस सेल में इन दोनों बैंक कार्ड के साथ शॉपिंग करने पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट सेल में iPhone 14, Nothing Phone 2 और Samsung Galaxy S22+ स्मार्टफोन को छूट पर लेने का मौका है। हम आपको बता रहे हैं फ्लिपकार्ट सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रही टॉप-5 डील के बारे में… iPhone 14 सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ ऐप्पल आईफोन 14 को फिलहाल 69,999 रुपये में सेल में लिया जा सकता है। इस iPhone पर 43,600 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है। Also Read 50MP कैमरे वाले सस्ते Redmi 12 5G की बिक्री भारत में शुरू, मिल रहे शानदार ऑफर्स ऐप्पल के इस आईफोन को 4,335 रुपये हर महीने की डेबिट कार्ड EMI पर लेने का मौका भी है। Apple iPhone 14 में 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। इस फोन में 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दी गई है। यह हैंडसेट 12 मेगापिक्सल के दो रियर सेंसर के साथ आता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन ए15 बायोनिक चिपसेट, 6 core प्रोसेसर के साथ आता है। Also Read 16499 रुपये वाले JioBook लैपटॉप में क्या-कुछ है खास? जानें टॉप-10 फीचर्स Nothing Phone (2) नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट सेल से छूट में खरीदा जा सकता है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले Nothing Phone (2) को 44,999 रुपये वाले हैंडसेट को डिस्काउंट पर लेने का मौका है। नथिंग के इस फोन पर 5000 रुपये हर महीने वाला नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। Nothing Phone (2) में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट में 6.7 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। नथिंग का यह स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर वाले ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। नथिंग फोन 2 में 4700mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेटमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। Samsung Galaxy S22+ सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी एस22+ स्मार्टफोन को बिग सेविंग डेज़ सेल में छूट के साथ खरीदा जा सकता है। गैलेक्सी एस22+ 5G को सेल में 59,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोन को 10,000 रुपये प्रति महीने की नो-कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है। हैंडसेट पर 35,600 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है। गैलेक्सी एस22+ स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। हैंडसेट में 6.6 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। गैलेक्सी एस22+ को पावर देने के लिए 4500mAh की लीथियम आयन बैटरी दी गई है। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। Realme 11 Pro+ 5G: 27,999 रुपये रियलमी 11 प्रो+ 5G स्मार्टफोन को बिग सेविंग डेज सेल में 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। रियलमी के इस फोन को 4,667 रुपये हर महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट पर 27,350 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है। रियलमी 11 प्रो 5जी में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। रियलमी का यह स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो और सेंसर भी हैं। हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। Realme 11 Pro 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है।

